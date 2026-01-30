Hà Nội

Nam thanh niên phóng như bay, đâm gãy cả cột điện

Một thanh niên đang phóng xe máy về nhà sau giờ làm việc đã tử vong ngay lập tức sau khi đâm vào cột điện.

Trường Hân dịch

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi người đàn ông đang lái xe trên con đường phía sau chùa Wat Sri Pracharam, phường Moo 9, xã Bang Nang, huyện Phan Thong, tỉnh Chonburi. Đoạn phim cho thấy chiếc xe máy vượt một chiếc xe máy khác thì bất ngờ mất lái, lao vào cột điện. Người lái xe bị văng khỏi xe và ngã xuống đất. Cột điện bị gãy làm đôi, theo CH7.com.

Video: MXH

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện người lái xe bất tỉnh và không còn mạch. Họ đã cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng không cứu được mạng sống của anh ta.

Đồng nghiệp cho biết một công nhân nhà máy đã thông báo về vụ tai nạn, xác định nạn nhân là ông Ronakorn, 31 tuổi, vừa tan ca và đang trên đường về nhà thì tai nạn xảy ra.

Cảnh sát đang xem xét đoạn phim camera giám sát và sẽ thẩm vấn những người đi xe máy chứng kiến ​​vụ việc để xác định nguyên nhân chính xác của tai nạn.

Bảy cổ động viên thiệt mạng vì tai nạn giao thông kinh hoàng trên cao tốc

7 cổ động viên người Hy Lạp của câu lạc bộ PAOK thiệt mạng khi họ đang trên đường đến Pháp để xem đội bóng yêu thích của mình thi đấu.

Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc Romania đã cướp đi sinh mạng của bảy cổ động viên bóng đá người Hy Lạp. Các nạn nhân đang trên đường từ Alexandria, Imathia đến Pháp để cổ vũ cho đội bóng PAOK của họ trong trận đấu Europa League với Lyon, theo Greekreporter.com.

Video: TVR Infor / X
Xe con đối đầu xe tải rồi lật ngửa trên đường

Clip ghi lại một tình huống tai nạn giao thông giữa một ô tô con và một chiếc xe tải, thu hút sự bàn luận rôm rả của cộng đồng mạng.

Theo đoạn clip ghi lại, xe tải và xe ô tô con đi ngược chiều nhau. Khi 2 xe đi đến một khúc cua, cách nhau khoảng hơn chục mét, ô tô con bất ngờ phanh gấp, lật ngửa và đâm vào ven đường. Trong khi đó, xe tải vẫn di chuyển tiếp tục.

Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, những người đi đường đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ xe con gặp nạn.

Vượt trái, va chạm với xe chiều ngược lại, người đàn ông bị cán tử vong

Vụ tai nạn giao thông đã khiến đoạn đường này ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ.

Vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô con, xe tải nói trên xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 13/10 tại khu vực xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cũ (nay thuộc địa phận của tỉnh Thái Nguyên).

