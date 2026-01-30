Nam thanh niên phóng như bay, đâm gãy cả cột điện

Một thanh niên đang phóng xe máy về nhà sau giờ làm việc đã tử vong ngay lập tức sau khi đâm vào cột điện.

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi người đàn ông đang lái xe trên con đường phía sau chùa Wat Sri Pracharam, phường Moo 9, xã Bang Nang, huyện Phan Thong, tỉnh Chonburi. Đoạn phim cho thấy chiếc xe máy vượt một chiếc xe máy khác thì bất ngờ mất lái, lao vào cột điện. Người lái xe bị văng khỏi xe và ngã xuống đất. Cột điện bị gãy làm đôi, theo CH7.com.

Video: MXH

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện người lái xe bất tỉnh và không còn mạch. Họ đã cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng không cứu được mạng sống của anh ta.

Đồng nghiệp cho biết một công nhân nhà máy đã thông báo về vụ tai nạn, xác định nạn nhân là ông Ronakorn, 31 tuổi, vừa tan ca và đang trên đường về nhà thì tai nạn xảy ra.

Cảnh sát đang xem xét đoạn phim camera giám sát và sẽ thẩm vấn những người đi xe máy chứng kiến ​​vụ việc để xác định nguyên nhân chính xác của tai nạn.