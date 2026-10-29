Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố tài xế gây tai nạn làm 2 học sinh tử vong ở Hà Tĩnh

Điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua ngã tư, Hồ Sỹ Trung (Hà Tĩnh) đã gây ra vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong thương tâm.

Hạo Nhiên

Ngày 29/10, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung (SN: 2001, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

imagesthumbbf555c3a-de5b-4946-9158-703c92e0dead.jpg
Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 15/9/2026, tại ngã tư giao nhau giữa đường Hàm Nghi và đường ĐH102 thuộc địa phận tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải mang BKS: 38B- 052.07 do Hồ Sỹ Trung (SN: 2001) điều khiển với xe mô tô BKS: 38M1- 387.59 do cháu V.D.T.G (SN: 2010) điều khiển chở phía sau là cháu D.Đ.K (SN: 2009) và N.C.Q (SN: 2011, đều trú tại thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đang trên đường đi học tại trường THPT Lê Quý Đôn.

tai-nan-2-hoc-sinh-tu-vong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong.

Hậu quả, cháu V.D.T.G và D.Đ.K tử vong tại chỗ; cháu N.C.Q bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu; hai phương tiện bị hư hỏng.

Theo cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông nói trên là do Hồ Sỹ Trung điều khiển xe ô tô tải thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đi quan ngã tư giao nhau với đường không ưu tiên.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xêm thêm video vụ tai nạn trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị.
#Tai nạn #học sinh #tử vong #Công an #Hà Tĩnh #khởi tố

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Hà Tĩnh

Sau khi điều khiển ô tô gây tai nạn chết người, tài xế Phạm Trọng Đạo (Hà Tĩnh) đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, trốn tránh trách nhiệm.

Ngày 23/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo (SN 1989, trú tại xã Sơn Bằng, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 19/10, tại Km 32+300 quốc lộ 8, đoạn qua thôn Bắc Phú, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ đi xe đạp điện tử vong.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố kẻ dí điện 220V vào người phụ nữ ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Hồng An (SN 1991, tỉnh Hà Tĩnh) đã dí điện 220V vào người chị L.T.H, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 22/10, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng An (SN: 1991, trú tại xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

imagesthumbc1a31a55-3194-4ed6-8099-05d09ad3693c.jpg
Đối tượng Nguyễn Hồng An tại cơ quan Công an. Ảnh: VKSHT
Xem chi tiết

Xã hội

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, người đàn ông bị đánh trọng thương

Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Dương Kim Lương (SN 1971, tỉnh Hà Tĩnh) đã lấy vỏ chai bia đập vào đầu anh Đ.T.T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Ngày 17/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Kim Lương (SN 1971, trú xã Thạch Khê) về hành vi “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

854426828-1560497725845177-1803014442223471926-n.jpg
Đối tượng Dương Kim Lương tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới