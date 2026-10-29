Khởi tố tài xế gây tai nạn làm 2 học sinh tử vong ở Hà Tĩnh

Điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua ngã tư, Hồ Sỹ Trung (Hà Tĩnh) đã gây ra vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong thương tâm.

Ngày 29/10, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung (SN: 2001, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 15/9/2026, tại ngã tư giao nhau giữa đường Hàm Nghi và đường ĐH102 thuộc địa phận tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải mang BKS: 38B- 052.07 do Hồ Sỹ Trung (SN: 2001) điều khiển với xe mô tô BKS: 38M1- 387.59 do cháu V.D.T.G (SN: 2010) điều khiển chở phía sau là cháu D.Đ.K (SN: 2009) và N.C.Q (SN: 2011, đều trú tại thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đang trên đường đi học tại trường THPT Lê Quý Đôn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong.

Hậu quả, cháu V.D.T.G và D.Đ.K tử vong tại chỗ; cháu N.C.Q bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu; hai phương tiện bị hư hỏng.

Theo cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông nói trên là do Hồ Sỹ Trung điều khiển xe ô tô tải thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đi quan ngã tư giao nhau với đường không ưu tiên.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.