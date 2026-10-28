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Xã hội

Xử lý nhóm “giang hồ mạng” có hành vi lệch chuẩn ở Quảng Trị

Để nhận quà tặng trên mạng xã hội, các đối tượng “giang hồ mạng” đã đăng tải nội dung thách thức pháp luật và livestream tự gây thương tích.

Hạo Nhiên

Ngày 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa xử lý các đối tượng có biểu hiện "giang hồ mạng" đăng tải nội dung thách thức pháp luật, livestream tự gây thương tích.

Cụ thể, Nguyễn Tấn Thắng (SN 1993, trú xã Cam Lộ) có nhiều tiền án, tiền sự, thường đăng bài mang màu sắc “giang hồ” trên mạng xã hội. Tối 12/7, do mâu thuẫn cá nhân, Thắng cùng em ruột là Nguyễn Tấn Lợi (SN 1995) dùng hung khí đánh anh L.T. K. tại một quán nhậu trên địa bàn xã Cam Lộ.

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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Thắng. Ảnh: CACC

Đến ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thắng, Lợi về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Công an xã Cam Lộ cũng phát hiện Nguyễn Văn Nhân (SN 2007) và Phạm Anh Tuấn (SN 2006, cùng trú xã Cam Lộ), thường livestream trên TikTok, tự gây thương tích để thu hút người xem tặng quà. Qua các phiên livestream, Nhân thu lợi gần 2,3 triệu đồng, Tuấn thu lợi hơn 231 nghìn đồng.

Trước đó, cả hai đã bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào tháng 11/2025 và đang chờ thi hành án.

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Hình ảnh các đối tượng livestream tự gây thương tích trên TikTok. Ảnh: CACC

Với hành vi đăng tải nội dung, hình ảnh không phù hợp chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội trên không gian mạng, mỗi đối tượng bị xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng, tịch thu điện thoại sử dụng để vi phạm và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định không gian mạng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật; đồng thời tiếp tục phát hiện, xử lý các hành vi đăng tải nội dung cổ xúy bạo lực, thách thức pháp luật, livestream phản cảm để trục lợi.

>>>Xem thêm video xử phạt 3 người đăng thông tin sai sự thật. Nguồn: Nhân dân
#Công an #Quảng Trị #xử phạt #giang hồ mạng #livestream

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