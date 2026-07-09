Năm 2027, tiếp tục sắp xếp tổ chức đầu mối bên trong thuộc MTTQ Việt Nam

Năm 2027 sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức đầu mối bên trong trực thuộc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng.

Ngày 9/7, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, trình bày Tờ trình của Ban Thường trực về việc xin ý kiến Đoàn Chủ tịch vào dự thảo Thông báo định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thắng nhấn mạnh tới 8 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thắng trình bày Tờ trình của Ban Thường trực về việc xin ý kiến Đoàn Chủ tịch vào dự thảo Thông báo định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027.

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thắng, căn cứ Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam định hướng 8 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2027.

Theo đó, hệ thống MTTQ Việt Nam tập trung vào việc đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương…

Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng gắn với các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, địa phương trong năm 2027. Chú trọng tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội; xây dựng các mô hình truyền thông cộng đồng.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức đầu mối bên trong trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và tổ chức vận hành bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp bảo đảm đồng bộ, thông suốt, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, bám cơ sở.

Nội dung tiếp theo Phó Chủ tịch Trần Thắng đề cập là cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và bối cảnh, tình hình mới.

Tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, hội viên, đoàn viên, doanh nhân, doanh nghiệp….; phát huy truyền thống sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, phát triển, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với đó cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tiếp tục thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Phát huy hiệu quả vai trò của các Hội đồng tư vấn, Tổ tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học trên các lĩnh vực trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; công khai kết quả tiếp thu, giải quyết kiến nghị để Nhân dân biết và giám sát.

Nhất là phối hợp tổ chức tốt “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, vùng miền. Tập trung nắm bắt dư luận xã hội, tình hình Nhân dân để phản ánh kịp thời, nâng cao chất lượng việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, trong đó chú trọng việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri trên nền tảng “Mặt trận số”, tiếp nhận 24/7 kiến nghị của Nhân dân; phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; kịp thời phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thắng, hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước phù hợp với bối cảnh, điều kiện, tình hình mới. Tổ chức phát động kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học cho các xã biên giới.

Kịp thời triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo, công tác cứu trợ nhân dân khi có tình huống thiên tai, dịch bệnh, sự cố; chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế; thực hiện công tác an sinh xã hội; Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng các mô hình của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trên các lĩnh vực, kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tập trung triển khai các hoạt động, tổ chức thăm hỏi nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) và hưởng ứng triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Nội dung tiếp theo Phó Chủ tịch Trần Thắng đề cập là cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên; rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới các quy chế, quy định, nghị quyết liên tịch, kế hoạch phối hợp quy định về mối quan hệ phối hợp công tác.

Chú trọng bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ... Triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2026 - 2031.

Đồng thời chủ động xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2027; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên.

Để triển khai hiệu quả 8 nội dung trọng tâm đã đề ra, nội dung định hướng cũng đề cập tới 10 chỉ tiêu cụ thể như: 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên ở mỗi cấp đăng ký và hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ trọng tâm có sản phẩm cụ thể; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai “Cổng Mặt trận số”, tiếp nhận kiến nghị 24/7; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có báo cáo phản ánh kịp thời tình hình Nhân dân và đề xuất giải pháp, hướng giải quyết.

Trong năm 2027, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện ít nhất 3 chương trình, nội dung giám sát phạm vi toàn quốc. Mỗi tổ chức chính trị - xã hội tổ chức ít nhất 2 chương trình, nội dung giám sát phạm vi toàn quốc; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tổ chức ít nhất 5 chương trình, nội dung giám sát; phản biện xã hội ít nhất 5 dự thảo văn bản; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức ít nhất 3 chương trình, nội dung giám sát xã hội; phản biện ít nhất 3 dự thảo văn bản. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp hoàn thành 100% các nội dung Kế hoạch Giám sát và phản biện xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, công bố kết quả an sinh cộng đồng, thực hiện “3 công khai, 3 giám sát”; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức “Tháng nghe dân nói”.

100% tỉnh, thành phố triển khai 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội phấn đấu tham mưu tổ chức ít nhất 1 hội nghị đối thoại giữa cán bộ đoàn viên, hội viên với cấp ủy, chính quyền cùng cấp; Ủy ban MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp phấn đấu ít nhất 2 cuộc góp ý xây dựng Đảng, cơ quan Nhà nước và chính quyền cùng cấp…

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