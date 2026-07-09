Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI

Ngày 9/7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa XI thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị còn có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Hoàng Công Thủy, Nguyễn Đức Phong, Trần Thắng, Cao Xuân Thạo.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.



Tại Hội nghị, đại biểu đã lắng nghe Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2026; Tờ trình xin ý kiến về dự thảo định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại biểu tham dự Hội nghị

Trình bày Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, nội dung Quy chế hoạt động kế thừa những nội dung quy định của Quy chế hoạt động của Khóa X đã được thực hiện ổn định, phù hợp với điều kiện thực tiễn; chỉ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc xây dựng Quy chế cũng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan; xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh lãnh đạo. Đồng thời bảo đảm nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động; đề cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân gắn với trách nhiệm của tập thể, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga trình bày Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chế được gửi lấy ý kiến các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban, các tổ chức thành viên, các ban, đơn vị chuyên môn Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Qua tổng hợp ý kiến gửi về cho thấy đa số các ý kiến (trên 90%) thống nhất với dự thảo Quy chế.

Có 15 ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung, câu chữ tại các Điều, khoản, đề nghị làm rõ hơn phương thức hoạt động trong bối cảnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường vai trò điều phối của Ban Thường trực; làm rõ trách nhiệm của Ủy viên Ủy ban; hoàn thiện cơ chế phối hợp; các nội dung trên đã được Ban Thường trực nghiên cứu, tiếp thu bổ sung vào dự thảo Quy chế.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Dự thảo Quy chế gồm 6 chương, 21 Điều; cơ bản giữ nguyên bố cục của Quy chế hoạt động khóa 10, sửa đổi, bổ sung tại 18 Điều về điều chỉnh câu từ, nội dung cho rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ chế hoạt động.

Nội dung trọng tâm được bổ sung tại một số điều cụ thể như sau:

Tại Điều 2, nguyên tắc hoạt động: Bổ sung khoản 4 “Hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới”. Việc bổ sung nhằm làm rõ, nhấn mạnh về nguyên tắc hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và tăng cường, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động.

Tại Điều 3, chế độ họp: Bổ sung khoản 5 “Trong trường hợp cần thiết, các hội nghị, phiên họp của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực có thể được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Đại biểu tham dự trực tuyến có đầy đủ quyền phát biểu, thảo luận, biểu quyết như đại biểu tham dự trực tiếp; kết quả biểu quyết điện tử có giá trị như biểu quyết trực tiếp theo quy định của pháp luật và quy chế này.”

Việc bổ sung nhằm bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời, quy định rõ giá trị pháp lý của việc tham gia, biểu quyết bằng hình thức điện tử, góp phần bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch và hiệu quả của các quyết định được thông qua.

Quang cảnh hội nghị

Tại Điều 5, Điều 9 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban và Đoàn Chủ tịch: Bổ sung nội dung “trong một số trường hợp cụ thể giữa 2 kỳ họp, Ủy ban Trung ương ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch xem xét hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đối với cán bộ chuyên trách đã được cấp có thẩm quyền giới thiệu” nhằm Ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch thực hiện công tác nhân sự trong một số trường hợp cụ thể, nội dung này đã được quy định trong Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Tại Điều 12, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thường trực được bổ sung vào khoản 3 nội dung những nhiệm vụ Ban Thường trực xem xét Quyết định tập thể: “c. Triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội” để phù hợp với điều kiện thực tiễn, tránh trùng lặp, giao thoa nhiệm vụ khi triển khai xuống cơ sở.

Cùng với đó là bổ sung khoản 4: “Giải quyết những vấn đề về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan tham mưu, giúp việc của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ban Thường trực, thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của mỗi cơ quan” nhằm đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, tăng cường tính chủ động của Thường trực các tổ chức chính trị - xã hội đối với các cơ quan tham mưu giúp việc của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ban Thường trực.

Tại Điều 16, bổ sung mới, quy định trách nhiệm của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương là người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội.

Việc tổ chức Hội nghị được điều chỉnh, bổ sung linh hoạt theo chỉ đạo của Đảng và tình hình thực tiễn công tác Mặt Trận trong nhiệm kỳ

Trình bày Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết của Đảng, Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các văn bản có liên quan, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động triển khai các bước xây dựng dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy trình bày Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy, Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa xác định 3 mục đích, yêu cầu cốt lõi: Chương trình làm việc toàn khóa nhằm bố trí các hoạt động, nội dung chính của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong cả nhiệm kỳ để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng; Trong từng hội nghị của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thảo luận, thông qua các nội dung, văn bản, đề án, kết luận,… để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Các nội dung trình tại các hội nghị được phân công Ban Thường trực chỉ đạo triển khai đảm bảo yêu cầu; đồng thời được điều chỉnh, bổ sung linh hoạt theo chỉ đạo của Đảng và tình hình thực tiễn công tác Mặt Trận trong nhiệm kỳ.

Đối với tổ chức các Hội nghị thường kỳ, Dự thảo thiết kế thành 3 nhóm nội dung chính.

Đối với nhóm các hội nghị của Đoàn Chủ tịch, Dự thảo dự kiến tổ chức 11 hội nghị của Đoàn Chủ tịch trong nhiệm kỳ; riêng Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 7/2026; các năm còn lại, dự kiến định kỳ mỗi năm tổ chức 2 hội nghị vào tháng 6 và tháng 12; năm 2031, chỉ tổ chức hội nghị vào tháng 6 do Đại hội nhiệm kỳ tới được dự kiến tổ chức trước tháng 12/2031.

Tại các hội nghị, ngoài việc cho ý kiến vào các dự thảo định kỳ, Ban Thường trực sẽ xem xét, quyết định trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch đối với các nội dung chuyên đề phát sinh và công tác nhân sự (nếu có). Về thời gian, trên cơ sở tình hình thực tế, Ban Thường trực sẽ tham mưu điều chỉnh phù hợp; cố gắng tối đa bám sát theo Chương trình đã được thông qua.

Đối với nhóm các hội nghị của Ủy ban Trung ương, Dự thảo dự kiến sẽ tổ chức 11 hội nghị của Ủy ban Trung ương trong nhiệm kỳ, mỗi năm 02 hội nghị. Hội nghị lần thứ nhất đã được tổ chức vào ngày 11/5/2026, trong chương trình Đại hội. Đối với năm 2026, Ban Thường trực đã có văn bản gửi Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc không tổ chức Hội nghị Ủy ban vào thời gian giữa năm 2026. Các hội nghị khác được dự kiến tổ chức vào tháng 6 và tháng 12 hằng năm; đối với năm 2031, chỉ tổ chức hội nghị vào tháng 6 do Đại hội nhiệm kỳ tới được dự kiến tổ chức trước tháng 12/2031.

Tại các hội nghị, ngoài việc cho ý kiến vào các dự thảo định kỳ, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét, quyết định trình xin ý kiến Ủy Ban Trung ương đối với các nội dung chuyên đề phát sinh và công tác nhân sự (nếu có). Về thời gian, trên cơ sở tình hình thực tế, Đoàn Chủ tịch sẽ tham mưu điều chỉnh phù hợp; cố gắng tối đa bám sát theo Chương trình đã được thông qua.

Đối với nhóm một số nội dung cụ thể khác, để đảm bảo linh hoạt trong quá trình tổ chức triển khai phù hợp, gắn với tình hình thực tiễn, các văn bản chỉ đạo mới của Đảng, yêu cầu công tác của Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự thảo xác định 2 nội dung chính:

Một là, theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, hằng năm theo định kỳ trước mỗi kỳ họp của Quốc hội, Đoàn Chủ tịch sẽ họp hoặc cho ý kiến bằng văn bản để thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; Báo cáo kết quả giám sát và phản biện xã hội gửi tới các kỳ họp Quốc hội.

Hai là, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc yêu cầu từ thực tiễn, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức một số hội nghị chuyên đề theo quy định; thực hiện công tác nhân sự (nếu có).

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với phần tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết, Dự thảo xác định 4 nội dung chính Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức triển khai: Chuẩn bị nội dung, chương trình, đề án, kế hoạch trình Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương các nội dung nhiệm vụ đã được xác định trong chương trình này; đề xuất bổ sung những nội dung vào chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương theo chỉ đạo, yêu cầu chung của Đảng, Nhà nước và những yêu cầu, nội dung nhiệm vụ mới, phát sinh đặt ra đối với vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, quý, tháng để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời trên cơ sở tình hình thực tế và các nội dung cụ thể tại các kỳ họp, Ban Thường trực chỉ đạo các ban, đơn vị chuyên môn chuẩn bị nội dung trình xin ý kiến.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2026; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng trình bày Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027. Sau đó các đại biểu thảo luận các nội dung trên.