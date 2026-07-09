7 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận cuối năm 2026

6 tháng cuối năm 2026, MTTQ Việt Nam tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026 và tập trung vào 7 nội dung.

Ngày 9/7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa XI.

Tại hội nghị, trình bày báo cáo kết quả hoạt động công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh 8 điểm nhấn nổi bật trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong trình bày Báo cáo kết quả hoạt động công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Nhiều điểm nhấn nổi bật

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong nêu rõ, 6 tháng đầu năm, với khối lượng công việc lớn, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã tập trung h oàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra và thực hiện nhiều nhiệm vụ mới.

Cụ thể, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tham gia triển khai có trách nhiệm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri và kiểm tra, giám sát bầu cử,…

Từ đó, đóng góp tích cực vào thành công chung của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với số lượng cử tri cả nước tham gia bầu cử đạt 99,70%; bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, bầu 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc của các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI trong toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp. Các tổ chức chính trị - xã hội đang tiến hành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội trong toàn hệ thống Mặt trận.

Cùng với đó, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung, phương pháp mới, hình thức phong phú, linh hoạt. Tập trung vào quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Công tác nắm tình hình và vận động, tiếp xúc các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo được duy trì.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Phong, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức phản biện xã hội đối với 7 hồ sơ dự án Luật, góp ý hơn 40 văn bản quy phạm pháp luật. MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức trên 1.782 nội dung giám sát và trên 6.257 nội dung phản biện xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục triển khai việc chuẩn hóa quy trình tiếp nhận - phản hồi kiến nghị 24/7 từ khu dân cư; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Triển khai các hoạt động lắng nghe ý kiến nhân dân, như: “Tháng nghe dân nói, “Nhân dân phản ánh - Mặt trận lắng nghe - chính quyền giải quyết”, “Hòm thư mặt trận số”…

Cũng trong 6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Đáng chú ý, MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai công tác vận động hỗ trợ, chăm lo cho hội viên, đoàn viên, hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán; tích cực vận động, hưởng ứng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động đề xuất, phối hợp với Chính phủ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phấn đấu hoàn thành xây mới và sửa chữa hơn 3.200 căn nhà trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Phong cho biết, điểm nhấn tiếp theo trong 6 tháng đầu năm 2026 là MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng dân cư; xây dựng các mô hình điểm ở các vùng, miền, góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cả hệ thống tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai; tổ chức nhiều hoạt động, tiêu biểu như: Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026; ký Thỏa thuận hợp tác với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia giai đoạn 2026 - 2031. Tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” nghiên cứu học tập của thanh niên năm 2026 tại Trung Quốc.

Đồng thời tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Hệ thống tổ chức bộ máy từng bước đi vào hoạt động ổn định. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Ban Thường trực đã báo cáo và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý và giao cho MTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quyết định số 304-QĐ/TW và Quy định số 301-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp.

7 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong 6 tháng cuối năm

Đề cập tới nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Phong đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026 đã đề ra và tập trung vào 7 nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội lần 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 11. Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh và hướng dẫn triển khai thực hiện. Tăng cường tập hợp, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Tập trung xây dựng, triển khai Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2026 - 2031. Ban hành Bộ tiêu chí và Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật áp dụng “3 công khai - 3 giám sát”. Tiếp tục triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 kiến nghị của Nhân dân. Tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở các cấp.

Thứ ba, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai có hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; về phát triển kinh tế nhà nước; về phát triển văn hóa Việt Nam.

Triển khai phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai. Tăng cường quản lý Quỹ vì người nghèo, nguồn cứu trợ bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch; tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Thứ tư, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Tập trung triển khai xây dựng tiêu chí, bình xét, công nhận danh hiệu khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” phù hợp với đặc điểm của các vùng, miền, tập quán văn hóa. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2026.

Thứ năm, thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế. Tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng về đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Triển khai các hoạt động giao lưu nhân dân, thông tin đối ngoại; chủ động tham gia các cơ chế, diễn đàn hợp tác trong khu vực và quốc tế. Vận động các nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế.

Thứ sáu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung triển khai Kết luận số 230-KL/TW của Bộ Chính trị; hỗ trợ, hướng dẫn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để thực hiện công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan, đặc biệt là Quyết định 304-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định 301-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Thứ bảy, tích cực tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Tập trung triển khai Đề án Chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số". Thí điểm xây dựng mô hình “thôn số” tại một số địa phương. Phát triển các nền tảng số phục vụ người dân để tương tác, phản ánh, kiến nghị và hoạt động của hệ thống Mặt trận.

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