Mỹ dự kiến chi 4,2 tỷ USD phát triển hạ tầng AI quân sự riêng

Bộ Quốc phòng Mỹ đang đề xuất khoản ngân sách lên tới 4,2 tỷ USD nhằm xây dựng một hệ thống hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) riêng phục vụ quân sự, đánh dấu bước chuyển mạnh sang mô hình tác chiến dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Theo các tài liệu ngân sách quốc phòng mới công bố, khoản đầu tư này tập trung vào việc phát triển các trung tâm dữ liệu, hệ thống điện toán hiệu năng cao và nền tảng AI chuyên dụng, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động quân sự từ phân tích tình báo đến điều khiển tác chiến.

Điểm đáng chú ý là Mỹ đang hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái AI quân sự độc lập, giảm phụ thuộc vào các nền tảng thương mại dân sự. Điều này được xem là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo an ninh dữ liệu và duy trì ưu thế công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh với các cường quốc khác ngày càng gia tăng.

UAV MQ-9 Reaper trong nhà chứa kỹ thuật của Không quân Mỹ.

Các chuyên gia nhận định, AI đang trở thành yếu tố cốt lõi trong chiến tranh hiện đại, từ hỗ trợ ra quyết định, nhận diện mục tiêu đến điều khiển vũ khí tự động. Việc đầu tư vào hạ tầng AI không chỉ giúp tăng tốc xử lý dữ liệu mà còn cho phép quân đội Mỹ triển khai các hệ thống tác chiến thông minh trên quy mô lớn.

Bên cạnh đó, kế hoạch này cũng phù hợp với xu hướng chuyển dịch trong lĩnh vực quốc phòng toàn cầu, khi trọng tâm dần chuyển từ các hệ thống vũ khí truyền thống sang công nghệ số và phần mềm. AI, cùng với điện toán đám mây và dữ liệu lớn, đang trở thành nền tảng cho các hệ thống vũ khí thế hệ mới.

Đáng chú ý, khoản đầu tư 4,2 tỷ USD chỉ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Lầu Năm Góc nhằm thúc đẩy chiến tranh công nghệ cao. Một số báo cáo gần đây cho thấy Mỹ còn dự kiến chi hàng chục tỷ USD cho các chương trình liên quan đến AI và hệ thống tự động trong những năm tới.

Theo cách tiếp cận mới, AI không còn là công cụ hỗ trợ mà đang trở thành “trung tâm thần kinh” của chiến trường, kết nối các lực lượng trên không, trên biển, trên bộ và trong không gian mạng. Điều này giúp nâng cao khả năng phối hợp tác chiến đa miền, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian ra quyết định.

Tuy nhiên, việc quân sự hóa AI cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là về an ninh mạng và độ tin cậy của hệ thống. Các mô hình AI có thể trở thành mục tiêu tấn công hoặc bị thao túng nếu không được bảo vệ đầy đủ, đòi hỏi Mỹ phải đầu tư mạnh vào các giải pháp bảo mật và kiểm soát.

Từ góc độ chiến lược, động thái này cho thấy Mỹ đang tăng tốc trong cuộc cạnh tranh công nghệ quân sự toàn cầu, nơi AI được coi là yếu tố quyết định ưu thế trên chiến trường tương lai. Việc xây dựng hạ tầng AI riêng không chỉ nhằm nâng cao năng lực tác chiến mà còn giúp Washington củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.

Khoản đầu tư 4,2 tỷ USD cho thấy Mỹ coi AI là “xương sống” của chiến tranh tương lai, ưu tiên hạ tầng dữ liệu và điện toán hơn vũ khí truyền thống. Tuy nhiên, thách thức lớn nằm ở bảo mật, chi phí duy trì và khả năng tích hợp thực tế vào chiến trường - nơi AI phải hoạt động chính xác trong môi trường nhiễu loạn và bị tấn công mạng liên tục.

(Nguồn: VTV1)

