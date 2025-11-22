Hà Nội

Muôn kiểu mây dị thường bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Hà Nội

Giải mã

Muôn kiểu mây dị thường bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Hà Nội

Trên bầu trời Thủ đô Hà Nội đã nhiều lần xuất hiện tượng thiên nhiên kỳ thú liên quan đến mây, khiến người dân chú ý.

T.B (tổng hợp)
Ngày 19–20/11 vừa qua, nhiều người ghi nhận trên bầu trời Hà Nội xuất hiện các dải mây dài hoặc những cụm mây nhỏ xếp thành chuỗi, đôi lúc uốn lượn như gợn sóng - được gọi là mây tầng tích gợn sóng (stratocumulus undulatus). Hiện tượng này xuất hiện nhiều lần trong ngày, thu hút đông đảo người chụp ảnh và chia sẻ. Ảnh: Facebook.
Mây ngũ sắc diệu kỳ hiện lên trên bầu trời Hà Nội ngày 24/5/2024. Ảnh Dân Việt
“Mây ngũ sắc” là hiện tượng quang học độc đáo xảy ra khi khi ánh sáng mặt trời tán xạ qua các tinh thể/bóng nước mịn trong mây, tạo vệt màu rực rỡ trên nền trời. Ảnh Dân Việt
Chiều 6/6/2025, cư dân Long Biên chứng kiến một đám mây lớn kèm theo quầng ánh sáng bao quanh, tồn tại trong khoảng gần một giờ. Hiện tượng này liên quan tới tán xạ và khúc xạ ánh sáng trên các hạt mây, còn được gọi là hiện tượng quầng mây/mây ngũ sắc dạng rộng. Ảnh: Tiền Phong.
Ngày 4/10/2025, hiện tượng kỳ thú gọi là “mây vảy rồng” xuất hiện ở Hà Nội, với những túi mây lổn nhổn như vảy hoặc bong bóng phía đáy đám mây.Hiện tượng này gắn với nhiễu động khí quyển mạnh và đôi khi là dấu hiệu bầu khí quyển bất ổn trước hoặc khi có tác động xa từ bão. Ảnh: Hoa Học Trò.
Ngày 7/10/2025, một đám mây đối lưu rất lớn xuất hiện trên Hà Nội, kèm cảnh báo mưa lớn, lốc và sét trong vài giờ tiếp theo. Được nhiều người ghi hình lại, đám mây khổng lồ này phản ánh hoạt động đối lưu dữ dội của khí quyển trong vùng. Ảnh: Dân Việt.
Vào mùa hè, bầu trời Hà Nội thường xuất hiện các “mảnh” mây rời rạc, tối màu, trông như bị xé rách hoặc như ảo ảnh. Làm nhiều người tò mò, hiện tượng này liên quan tới lớp mây ở tầng thấp/giữa bị cắt bởi dòng khí, hoặc là phần còn lại sau tan vỡ của đám mây đối lưu. Ảnh: Hoa Học Trò.
