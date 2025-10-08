Ghi nhận loài thực vật mới ở Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn

Một loài thực vật mới được các chuyên gia phát hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn, tỉnh Gia Lai. Loài có thân ngắn, cụm hoa 3 - 8 bông màu tím đặc trưng.

Loài thực vật mới được các nhà sinh vật học thuộc Trung tâm Sinh thái và Tài Nguyên (Viện Công nghệ tiên tiến) phát hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai. Loài mới có tên khoa học là Billolivia antoanensis, có tên tiếng Việt là Lưu hoa an toàn, thuộc họ Thượng tiễn (Gesneriaceae). Lưu hoa an toàn có thân ngắn, lá dày mép răng cưa thô, cụm hoa 3 - 8 bông màu tím đặc trưng.

Loài thực vật Lưu hoa an toàn mới được phát hiện ở Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn. Ảnh: Viện Công nghệ tiên tiến.

Lưu hoa an toàn là loài thứ 17 thuộc chi đặc hữu Billolivia - Lưu hoa được ghi nhận ở Việt Nam và được các nhà sinh vật học phát hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn vào năm 2021; tiếp tục thu thập, nghiên cứu mẫu vật vào năm 2023. Thông tin về loài thực vật mới được công bố chính thức trên Tạp chí Sinh học (tập 47, số 3, tháng 9/2025).

Chia sẻ với báo Gia Lai, PGS.TS. Lưu Hồng Trường, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ tiên tiến cho biết việc phát hiện loài Lưu hoa an toàn không chỉ góp phần bổ sung vào danh mục các loài đặc hữu của Việt Nam mà còn cho thấy Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn là vùng sinh cảnh quan trọng, còn lưu giữ nhiều giá trị nguyên sinh quý hiếm cần được bảo vệ và nghiên cứu sâu hơn trong thời gian tới.

Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn có diện tích hơn 22.000ha. Khu bảo tồn nằm trong 2 vùng sinh thái quan trọng của Việt Nam là vùng sinh thái rừng mưa núi cao nam Trường Sơn và vùng sinh thái rừng khô đất thấp nam Việt Nam. Các điều tra ban đầu về đa dạng sinh học trong khu vực đã thống kê được 300 loài động vật với 83 loài thú, 141 loài chim, 47 loài bò sát và 29 loài lưỡng cư; 547 loài thực vật thuộc 304 chi, 110 họ thực vật bậc cao. Trong đó, 32 loài động vật quý hiếm được xếp từ bậc sắp nguy cấp đến cực kỳ nguy cấp, trong đó có 3 loài cực kỳ nguy cấp là chà vá chân xám (Pygathrix cinerea), rùa hộp trán vàng (Cuora Galbinifrons) và rùa trung bộ (Mauremys Annamensis).

Theo đó, Khu Bảo tồn đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ giá trị đa dạng sinh học của tỉnh Gia Lai cũng như của Việt Nam.