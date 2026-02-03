Hà Nội

Mua ôtô mới – đổi xe cũ Honda Việt Nam, nhận ưu đãi đến 30 triệu đồng

Nhằm cung cấp tới khách hàng giao dịch ôtô đã qua sử dụng minh bạch, thuận tiện hơn - Honda Việt Nam triển khai Chương trình “Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới”.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Honda CR-V e:HEV tại Việt Nam sau 17.000km.

Trong thời gian từ ngày 01 đến hết ngày 28/02/2026, khách hàng mua xe Honda thông qua hình thức vay ngân hàng VPBank sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất cố định chỉ 0% trong 12 tháng đầu dành riêng cho mẫu Honda Civic e:HEV RS VIN25. Đối với các mẫu xe còn lại, mức lãi suất ưu đãi cũng rất cạnh tranh – chỉ 6,3% trong cùng kỳ.

3-9775.jpg
Mua ôtô mới – đổi xe cũ Honda Việt Nam, nhận ưu đãi đến 30 triệu đồng.

Không chỉ có hỗ trợ lãi suất, Honda Việt Nam còn áp dụng loạt ưu đãi hấp dẫn như tặng 50% lệ phí trước bạ cho hai mẫu xe City và Civic e:HEV RS (phiên bản VIN25), hoặc giảm trực tiếp tới 80 triệu đồng cho khách hàng mua mẫu Honda CR-V phiên bản L hoặc G sản xuất năm 2025.

Song song với chương trình khuyến mãi khi mua xe mới, Honda Việt Nam còn triển khai chương trình “Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới” áp dụng cho khách hàng bán thành công xe Honda đã qua sử dụng tại hệ thống phân phối chính hãng và mua các mẫu xe CR-V, HR-V, Civic hoặc BR-V mới.

2-1574.jpg
Chương trình áp dụng cho khách hàng bán thành công ôtô Honda đã qua sử dụng và lên đời các xe ôtô Honda CR-V, CIVIC, BR-V, HR-V mới chính hãng.

Tùy theo mẫu xe mới mà khách hàng lựa chọn, mức hỗ trợ trực tiếp sẽ dao động từ 20 đến 30 triệu đồng. Đặc biệt, toàn bộ quá trình định giá, thu mua xe cũ và giao dịch mua xe mới đều được thực hiện tại đại lý chính hãng, giúp khách hàng yên tâm về độ minh bạch và tiết kiệm thời gian tối đa.

