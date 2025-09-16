Hà Nội

Một mật khẩu nhiều tài khoản và hiểm họa rình rập

Số hóa

Một mật khẩu nhiều tài khoản và hiểm họa rình rập

Việcdùngmộtmật khẩu cho nhiều dịch vụ tưởng tiện lợi nhưng lại khiến tài khoản của bạn trở thành mục tiêu hàng đầu của tin tặc với thủ đoạn credential stuffing.

Thiên Trang (TH)
Credential stuffing là hình thức tấn công tự động, lợi dụng thông tin đăng nhập bị rò rỉ để chiếm quyền truy cập vào nhiều dịch vụ khác nhau.
Nếu bạn dùng chung mật khẩu cho Facebook và Gmail, chỉ cần một tài khoản bị lộ, hacker sẽ nhanh chóng thử vào tài khoản còn lại.
Theo OWASP, đây là một trong những dạng tấn công phổ biến nhất, với quy mô khiến nhiều biện pháp bảo mật truyền thống trở nên bất lực.
Các chiến dịch credential stuffing hoạt động như dây chuyền công nghiệp, thực hiện hàng chục tỷ lượt thử đăng nhập mỗi tháng.
Điều nguy hiểm là một mật khẩu có thể trở thành “chìa khóa vạn năng” để tin tặc mở tung nhiều tài khoản cùng lúc. (Ảnh: Keepnet )
Người dùng có thể phòng tránh bằng cách không tái sử dụng mật khẩu, sử dụng trình quản lý mật khẩu và kích hoạt xác thực đa yếu tố.
Doanh nghiệp cũng cần giới hạn số lần đăng nhập thất bại và theo dõi bất thường để bảo vệ khách hàng tốt hơn.
An toàn mạng bắt đầu từ thói quen nhỏ nhất: đổi mật khẩu thường xuyên, bật xác thực hai lớp và cảnh giác trước mọi cảnh báo.
