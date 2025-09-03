Hà Nội

Kẻ gian lấy thông tin cá nhân từ đâu mà biết rõ vậy

Số hóa

Kẻ gian lấy thông tin cá nhân từ đâu mà biết rõ vậy

Một cú click nhầm hay lỗ hổng hệ thống đều có thể khiến dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng để lừa đảo và trục lợi.

Data breach là thuật ngữ chỉ việc dữ liệu nhạy cảm bị truy cập và tiết lộ trái phép.
Theo IBM, thông tin bị rò rỉ có thể bao gồm họ tên, số căn cước, tài khoản ngân hàng và hồ sơ y tế.
Nguyên nhân xuất phát từ lỗ hổng bảo mật phần mềm chưa vá kịp thời hoặc từ sự sơ suất của con người.
Chỉ một cú nhấp chuột vào email giả mạo cũng đủ mở đường cho tin tặc chiếm quyền truy cập.
Quản lý thông tin yếu kém, mật khẩu trùng lặp hay không dùng xác thực đa yếu tố cũng là điểm yếu lớn.
Hậu quả với cá nhân có thể là mất tiền, bị mạo danh hoặc lộ đời tư; với tổ chức là mất uy tín và chịu phạt nặng.
Các chuyên gia khuyến nghị nên dùng mật khẩu mạnh, xác thực đa yếu tố (MFA), vá lỗi thường xuyên và theo dõi bất thường.
Nếu sự cố xảy ra, cần khẩn trương khắc phục lỗ hổng, nâng cấp hệ thống và có kế hoạch ứng phó rõ ràng.
#rò rỉ dữ liệu #bảo mật thông tin #lỗ hổng hệ thống #tấn công mạng #mật khẩu mạnh #xác thực đa yếu tố

