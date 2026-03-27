Một mặt hàng biển bất ngờ 'bùng nổ', Hàn Quốc chi gần 42 triệu USD nhập khẩu

Xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam đạt hơn 111 triệu USD sau 2 tháng đầu năm 2026, tăng 23%. Hàn Quốc dẫn đầu, chi gần 42 triệu USD nhập khẩu.

Ánh Dương

Mực “dẫn sóng”, Hàn Quốc mạnh tay chi tiền

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu mực và bạch tuộc trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 111 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy nhu cầu tiêu thụ đang dần phục hồi tại nhiều thị trường quốc tế.

Trong cơ cấu sản phẩm, mực tiếp tục là điểm sáng khi mang về hơn 64 triệu USD, tăng gần 30%. Trong khi đó, bạch tuộc đạt hơn 47 triệu USD, tăng hơn 16%. Khoảng cách này phản ánh nhu cầu đối với mực đang phục hồi nhanh hơn, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng toàn ngành trong ngắn hạn.

Mực và bạch tuộc tăng tốc xuất khẩu. Ảnh Doanhnghiepkinhtexanh

Xét theo thị trường, khu vực châu Á tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Hàn Quốc đứng đầu với kim ngạch gần 42 triệu USD, tăng gần 23%, cho thấy sức tiêu thụ mạnh mẽ đối với mặt hàng này. Tiếp theo là Nhật Bản với gần 26 triệu USD, tăng khoảng 8%.

Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng vọt hơn 85%, trong khi Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng hơn 41%. Những con số này cho thấy sức mua tại khu vực đang cải thiện rõ rệt, trở thành động lực tăng trưởng chính của ngành thủy sản Việt Nam đầu năm nay.

Áp lực chi phí, nguồn cung và “thẻ vàng” IUU vẫn đè nặng

Dù triển vọng tích cực, ngành mực và bạch tuộc vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới.

Trước hết, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang tác động trực tiếp đến chi phí logistics và vận tải, khiến thời gian giao hàng kéo dài. Giá nhiên liệu duy trì ở mức cao cũng làm tăng chi phí khai thác, tạo áp lực lớn lên ngư dân và doanh nghiệp chế biến.

Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu trong nước chưa ổn định, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng đơn hàng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thị trường đang phục hồi.

Một mặt hàng biển bất ngờ 'bùng nổ', Hàn Quốc chi gần 42 triệu USD nhập khẩu. Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Một rào cản đáng chú ý khác là “thẻ vàng” IUU của Liên minh châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín mà còn hạn chế khả năng mở rộng thị phần tại thị trường châu Âu vốn được xem là khu vực tiêu thụ tiềm năng.

Trong bối cảnh nhiều biến động, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động thích ứng bằng cách kiểm soát chi phí, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu và tận dụng hiệu quả các thị trường châu Á nơi đang đóng vai trò “đầu kéo” tăng trưởng.

Nếu giải quyết tốt các điểm nghẽn về nguồn cung và quy định quốc tế, ngành mực và bạch tuộc Việt Nam hoàn toàn có thể duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026, đặc biệt khi nhu cầu tiêu dùng toàn cầu đang dần hồi phục.

Thủy sản Việt thu 1,7 tỷ USD đầu 2026, tăng trưởng hơn 20%

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 1,71 tỷ USD sau 2 tháng đầu 2026, tăng hơn 20%, với Trung Quốc dẫn dắt tăng trưởng và nhiều thị trường cùng gia tăng nhập khẩu.

Trung Quốc tăng mua mạnh, kéo cả ngành tăng tốc

Khởi đầu năm 2026, ngành thủy sản Việt Nam ghi nhận bức tranh sáng hiếm thấy sau giai đoạn trầm lắng. Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dẫn nguồn Cục Hải quan, riêng tháng 2/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 706,69 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Người nông dân rớt nước mắt với loạt nông sản rớt giá chỉ vài nghìn đồng/kg

Nguồn cung dư dả kết hợp những khó khăn trong hoạt động xuất khẩu đang gây áp lực lớn lên giá nông sản trong nước.

Tại tỉnh Gia Lai, giá dưa hấu hiện chỉ dao động từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg tại chân ruộng khiến nhiều hộ nông dân thua lỗ nặng. Ảnh: TTXVN
Trước Tết Nguyên đán, khoảng 1.400ha dưa hấu tại Gia Lai đã được thu hoạch với giá dao động 4.000-6.000 đồng/kg. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu hạt tiêu đạt hơn 230 triệu USD sau 2 tháng đầu năm

Xuất khẩu hạt tiêu tháng 2 giảm tốc nhưng lũy kế 2 tháng đầu năm vẫn đạt hơn 230 triệu USD, nhiều thị trường tăng mua đột biến.

Đà giảm ngắn hạn không làm chệch hướng tăng trưởng

Số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, trong tháng 2/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 13,9 nghìn tấn hạt tiêu, thu về 91,9 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 35,8%, kim ngạch giảm 34%, phản ánh sự chững lại theo chu kỳ ngắn hạn.

