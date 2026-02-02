Hà Nội

Mỗi tháng đốt 1 tỷ USD, Elon Musk đang khát vốn vì AI?

Số hóa

Mỗi tháng đốt 1 tỷ USD, Elon Musk đang khát vốn vì AI?

Chi phí AI khổng lồ khiến Elon Musk phải tái cấu trúc đế chế, khi Tesla không còn là “pháo đài” tài chính đủ mạnh để gánh tham vọng.

Thiên Trang (TH)
Sự xuất hiện của Elon Musk tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos hé lộ áp lực tài chính ngày càng lớn phía sau những tham vọng AI và robot.
Startup xAI của Musk đang “đốt” khoảng 1 tỷ USD mỗi tháng để theo kịp cuộc đua huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, xAI đã tiêu tốn 7,8 tỷ USD tiền mặt và ghi nhận khoản lỗ ngày càng phình to.
Cơn khát vốn buộc Musk phải tính đến các phương án táo bạo như sáp nhập xAI với Tesla hoặc SpaceX.
Một kịch bản khác là IPO SpaceX, có thể huy động tới 50 tỷ USD với mức định giá kỷ lục 1.500 tỷ USD.
Trong khi đó, Tesla bắt đầu chuyển nguồn lực sang AI, với kế hoạch rót 2 tỷ USD vào xAI và tăng mạnh chi tiêu vốn.
Giới phân tích lo ngại dòng tiền căng thẳng sẽ làm mờ hiệu quả tài chính của từng công ty trong hệ sinh thái Musk.
Dù là tầm nhìn dài hạn hay canh bạc mạo hiểm, Elon Musk đang đặt toàn bộ đế chế vào cuộc chơi AI đầy rủi ro.
Thiên Trang (TH)
