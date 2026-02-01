Elon Musk nói gì nếu chỉ còn 1.000 USD trong tay?

Khi được hỏi cách bắt đầu lại với 1.000 USD, Elon Musk gây bất ngờ khi khẳng định tài sản lớn nhất của ông không phải tiền, mà là tri thức và sự tín nhiệm.