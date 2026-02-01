Hà Nội

Elon Musk nói gì nếu chỉ còn 1.000 USD trong tay?

Số hóa

Elon Musk nói gì nếu chỉ còn 1.000 USD trong tay?

Khi được hỏi cách bắt đầu lại với 1.000 USD, Elon Musk gây bất ngờ khi khẳng định tài sản lớn nhất của ông không phải tiền, mà là tri thức và sự tín nhiệm.

Thiên Trang (TH)
Kịch bản “trắng tay làm lại từ đầu” luôn khiến giới kinh doanh tò mò, và câu trả lời của Elon Musk đã tạo nên nhiều tranh luận.
Theo Musk, việc một người sở hữu lượng tri thức và kinh nghiệm khổng lồ lại rơi vào cảnh chỉ còn 1.000 USD là điều gần như không tưởng.
Ông cho rằng tiền bạc có thể mất đi, nhưng kiến thức về công nghệ, quản trị và giải quyết vấn đề thì không thể bị tước đoạt.
Với Elon Musk, 1.000 USD chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, bởi giá trị thực nằm ở khả năng biến ý tưởng thành lợi nhuận.
Thay vì khởi nghiệp nhỏ lẻ hay đầu tư ngắn hạn, Musk nói rằng mọi người sẽ tự nguyện đưa tiền cho ông dựa trên uy tín đã được chứng minh.
Theo ông, sự tín nhiệm từ các nhà đầu tư chính là “đòn bẩy tài chính” mạnh hơn bất kỳ số vốn ban đầu nào.
Elon Musk cũng nhấn mạnh rằng trong các kịch bản cực đoan như chiến tranh hay sụp đổ văn minh, tiền mặt gần như vô giá trị.
Câu trả lời của Musk cho thấy trong kỷ nguyên AI và công nghệ cao, tài sản lớn nhất không nằm trong ví tiền, mà nằm trong trí tuệ và niềm tin mà bạn tạo ra.
Thiên Trang (TH)
#Elon Musk #tài sản #tri thức #uy tín #đầu tư #công nghệ

