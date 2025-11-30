Mở ngôi mộ cổ Hy Lạp, chấn động thấy hài cốt đội vương miện ngược

Hà Nội

Kho tri thức

Hài cốt người phụ nữ đội vương miện ngược được tìm thấy ở nghĩa trang cổ xưa, hé lộ nhiều sự thật thú vị.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật trên sườn phía đông của Hồ Kopaida đã cạn nước ở miền trung đất nước Hy Lạp, các chuyên gia đến từ Hội đồng Khảo cổ Phthiotis và Evrytania bất ngờ tìm thấy di tích chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ Phthiotis và Evrytania.
Đó là một ngôi mộ cổ kính ước tính có niên đại khoảng thế kỷ thứ 7 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ Phthiotis và Evrytania.
Bên trong ngôi mộ này, các chuyên gia tìm thấy hài cốt của một người phụ nữ. Phân tích răng của bà cho thấy, bà ấy là một phụ nữ trưởng thành, khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ Phthiotis và Evrytania.
Bà được chôn cất với một vương miện bằng đồng có dải, trên đó có một hoa lớn hình mặt trời rực rỡ ở giữa trán. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ Phthiotis và Evrytania.
Dải đeo vương miện được chạm nổi hình cặp sư tử đực và cái đối diện nhau, biểu tượng cho quyền lực mạnh mẽ. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ Phthiotis và Evrytania.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là người phụ nữ này đội chiếc vương miện ngược đầu hoàn toàn. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ Phthiotis và Evrytania.
Theo các chuyên gia đến từ Hội đồng Khảo cổ Phthiotis và Evrytania, chiếc vương miện của bà ấy tượng trưng cho quyền lực của giới tinh hoa.
Ngoài ra, bà còn được chôn cất cùng vô số đồ vật quý giá khác, bao gồm hai chiếc trâm cài áo bằng đồng cỡ lớn theo phong cách Boeotian, được trang trí bằng những con ngựa hình học cách điệu, một chiếc vòng cổ, một chiếc bùa hộ mệnh hình bình hoa lớn ở giữa, hoa tai bằng đồng, một chiếc vòng tay và nhẫn xoắn ốc đeo trên tất cả các ngón tay. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ Phthiotis và Evrytania.
Đây là một người phụ nữ vô cùng giàu có và có địa vị cao trong cộng đồng, dù không phải là một nữ hoàng, nhưng có thể bà ấy có quyền lực rất lớn, ngang ngửa hoàng gia. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ Phthiotis và Evrytania.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
