Mitsubishi Pajero 2027 bán đắt "như tôm tươi", hãng sắp tăng sản lượng

Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 mới đã nhận hơn 4.000 đơn đặt trước tại Nhật Bản, vượt mục tiêu doanh số cả năm tài chính 2026 dù chưa công bố giá bán.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 mới.

Theo thông tin được Mitsubishi công bố ngày 14/10, lượng đơn đặt trước Pajero thế hệ mới tại Nhật Bản đã vượt mốc 4.000 xe, chỉ khoảng hai tuần sau khi chương trình nhận đặt hàng bắt đầu từ ngày 1/10. Con số này vượt mục tiêu doanh số nội địa của Pajero trong cả năm tài chính 2026, khiến Mitsubishi phải cân nhắc tăng sản lượng tại nhà máy Thái Lan nhằm đáp ứng nhu cầu.

Mitsubishi Pajero 2027 đắt khách ngoài dự kiến, hãng sắp tăng sản lượng.

Đáng chú ý, thành tích trên đạt được khi giá bán chính thức của mẫu SUV này tại Nhật Bản vẫn chưa được công bố. Theo tạp chí Best Car, Pajero mới dự kiến ra mắt chính thức tại Nhật vào ngày 29/10 và bắt đầu bán từ ngày 17/12. Đây là lần trở lại đáng chú ý của Pajero tại thị trường quê nhà sau khoảng 7 năm vắng bóng. Mitsubishi đã ngừng bán mẫu SUV này tại Nhật Bản từ năm 2019 và chấm dứt sản xuất dành cho thị trường quốc tế vào năm 2021.

Ra mắt toàn cầu ngày 2/9/2026 tại Tokyo, Mitsubishi Pajero thế hệ mới tiếp tục sử dụng kết cấu khung gầm rời, hướng đến khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.920 x 1.925 x 1.910 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Khoảng sáng gầm đạt 230 mm, góc tới 30,4 độ và góc thoát 25,8 độ khi sử dụng mâm 20 inch.

Theo tạp chí Best Car, Pajero mới dự kiến ra mắt chính thức tại Nhật vào ngày 29/10 và bắt đầu bán từ ngày 17/12.

Hệ thống treo trước sử dụng cấu trúc tay đòn kép, trong khi phía sau là cầu cứng với hệ thống treo liên kết 5 điểm mới. Khung xe được gia cường bằng thép cường độ cao nhằm cải thiện độ cứng chống xoắn và chống uốn.

Về thiết kế, Pajero mới duy trì kiểu dáng SUV vuông vức, đồng thời kế thừa một số chi tiết đặc trưng của các thế hệ trước. Trụ C lấy cảm hứng từ thanh chống lật trên Pajero đời đầu, trong khi chi tiết hình lục giác ở cửa hậu gợi nhớ vị trí đặt bánh dự phòng phía sau.

Khoang nội thất được bố trí ba hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Các trang bị đáng chú ý gồm hai màn hình 14,3 inch, hệ thống âm thanh Yamaha 12 loa...

Khoang nội thất được bố trí ba hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Các trang bị đáng chú ý gồm hai màn hình 14,3 inch, hệ thống âm thanh Yamaha 12 loa và cụm hiển thị thông tin địa hình, bao gồm góc nghiêng dọc và ngang của xe.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L, kết hợp hộp số tự động 8 cấp mới và hệ dẫn động bốn bánh Super Select 4WD-II, cung cấp bốn chế độ gồm 2H, 4H, 4HLc và 4LLc.

Pajero tiếp tục cạnh tranh trong nhóm SUV địa hình khung gầm rời, nơi có những đối thủ như Toyota Land Cruiser và Nissan Patrol.

Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát động lực học S-AWC, tích hợp công nghệ kiểm soát hướng chuyển động chủ động AYC cùng 7 chế độ lái, hỗ trợ khả năng vận hành trong những điều kiện đường sá khác nhau.

Với cấu hình này, Pajero tiếp tục cạnh tranh trong nhóm SUV địa hình khung gầm rời, nơi có những đối thủ như Toyota Land Cruiser và Nissan Patrol.