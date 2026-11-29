Video: Đánh giá nhanh mẫu xe SUV đô thị Suzuki Fronx tại Việt Nam.

Liên doanh Maruti Suzuki đang phát triển phiên bản nâng cấp của dòng SUV cỡ nhỏ Fronx. Trước đó, cánh săn ảnh tại Ấn Độ cũng đã bắt gặp các nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu xe này. Những hình ảnh mới nhất ghi lại hình ảnh nội thất của mẫu SUV cỡ nhỏ dài dưới 4 m trước thời điểm ra mắt, dự kiến vào đầu năm 2027. Các hình ảnh được trích từ video đã phần nào xác nhận hàng loạt trang bị mới sẽ xuất hiện trên Suzuki Fronx 2027.

Suzuki Fronx 2027 lộ diện, nội thất nâng cấp nhiều trang bị mới.

Bên trong mẫu SUV hạng A này, có thể thấy cách bố trí tổng thể gần như tương tự phiên bản hiện tại. Xe cũng có thể được trang bị cách phối nội thất hai tông màu đen và đỏ rượu trên mặt táp-lô, ốp cửa cũng như ghế bọc nỉ. Phần rìa ngoài của ghế còn có một số chi tiết bọc giả da, tương tự những gì từng xuất hiện trên Suzuki Baleno phiên bản nâng cấp. Điều này không có gì lạ vì Suzuki Fronx vốn được phát triển dựa trên Baleno.

Lần đầu tiên, Suzuki Fronx 2027 sẽ được trang bị ghế thông gió với các nút điều khiển được bố trí trên cụm điều khiển trung tâm. Một trang bị mới khác tại khu vực này là phanh tay điện tử tích hợp chức năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold. Suzuki cũng có thể bổ sung bộ sạc không dây Qi tốc độ cao hơn cho mẫu SUV hạng A này. Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất chưa cho thấy hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu ngoài.

Bên trong, nội thất Suzuki Fronx 2027 sẽ được bổ sung trang mới bị như ghế thông gió, phanh tay điện tử tích hợp chức năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold.

Màn hình thông tin giải trí của Suzuki Fronx 2027 dường như đã được tăng kích thước lên 10,1 inch thay vì dùng loại 9 inch như phiên bản hiện tại. Những trang bị như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), gương chiếu hậu tự động chống chói trong xe, vô lăng đa chức năng, bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình thông tin đa chức năng (MID) ở giữa, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau và đèn pha tự động có thể tiếp tục được duy trì trên mẫu SUV hạng A này.

Ngoài nội thất, Suzuki Fronx 2027 cũng được cải tiến ở khu vực ngoại thất. Mẫu SUV này sẽ có phần đầu xe mới với lưới tản nhiệt được chỉnh sửa và cản trước/sau thiết kế lại. Hệ thống chiếu sáng của xe nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên. Phần thân xe có thể được bổ sung các chi tiết ốp màu đen bóng mới. Bộ mâm không thay đổi thiết kế nhưng có thêm phanh đĩa mới phía sau.

Khả năng Suzuki Fronx 2027 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Khả năng Suzuki Fronx 2027 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 là khá lớn. Những hình ảnh xe chạy thử đã xác nhận sự hiện diện của mô-đun radar ở cản trước. Trước đó, Suzuki Baleno mới cũng được trang bị gói công nghệ ADAS.

Một thay đổi lớn khác trên Suzuki Fronx 2027 có thể là việc thay thế động cơ K Series 4 xi-lanh, dung tích 1.2L bằng máy xăng Z Series 3 xi-lanh, dung tích 1.2L. Hộp số sàn 6 cấp có thể được cung cấp dưới dạng trang bị tiêu chuẩn.

Suzuki Fronx 2027 dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào năm sau.

Động cơ xăng tăng áp Boosterjet 3 xi-lanh, dung tích 1.0L sẽ tiếp tục được duy trì, kết hợp với hộp số sàn hoặc hộp số tự động biến mô 6 cấp. Suzuki có thể tăng công suất cho Fronx Turbo mới từ 100 mã lực lên 110 mã lực.

Suzuki Fronx 2027 dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào năm sau. Ngoài Ấn Độ, phiên bản nâng cấp của mẫu SUV hạng A này sẽ tiếp tục trình làng ở những thị trường khác như Việt Nam.