Mitraco đột phá trong sản xuất chăn nuôi

Sau hơn 20 năm hình thành, Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco đã khẳng định được thương hiệu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Ngày 6/12/2004, Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco chính thức thành lập, đi vào hoạt động. Lúc bấy giờ, trên địa bàn Hà Tĩnh chưa có các mô hình chăn nuôi lợn công nghiệp quy mô lớn, tập trung mà chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chăn nuôi gắn với chiến lược phát triển đa dạng hoá ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã cử đội ngũ cán bộ nghiên cứu thị trường, tham quan tìm hiểu, khảo sát công nghệ chăn nuôi công nghiệp trong nước và khu vực nhằm tạo đột phá cho ngành chăn nuôi nói riêng, sản xuất nông nghiệp nói chung.

Hàng năm Mitraco sản xuất, cung ứng hàng chục nghìn con lợn giống cho khách hàng.

Bước khởi đầu là hợp tác với đối tác Buntaphan Thái Lan để tư vấn, chuyển giao công nghệ chăn nuôi và thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tổ hợp sản xuất giống chăn nuôi, chế biến thức ăn gia súc”; tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai công tác đầu tư dự án, đào tạo kỹ thuật; xây dựng chuồng trại khép kín theo công nghệ sản xuất chăn nuôi của Thái Lan.

Sau khi dự án trên khánh thành, đưa vào hoạt động, công ty nhập 459 con lợn giống ông bà, bố mẹ và 12 con đực giống đầu tiên từ Thái Lan về tổ chức sản xuất chăn nuôi tại Trung tâm sản xuất Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà. Sau gần 1 năm sản xuất, đàn lợn nái đã sinh sản lứa đầu tiên, các chỉ tiêu kỹ thuật đạt cao, hơn cả kỳ vọng.

Tiếp đà khởi sắc, Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco tiếp tục mở rộng hợp tác với doanh nghiệp BunTaphan Thái Lan, Viện Chăn nuôi và các đối tác khác, du nhập nguồn giống gốc từ Thái Lan và nguồn gen từ Mỹ, Canada; đầu tư đào tạo kỹ thuật, nâng cấp công nghệ chăn nuôi, dây chuyền sản xuất và công nghệ xử lý chất thải; mở rộng sản xuất, phát triển trang trại, trung tâm sản xuất giống chất lượng cao, nâng quy mô đàn nái từ 459 con lên đạt 4.000 con, trong đó có 600 con nái ông bà.

Hàng năm 2 trung tâm sản xuất giống, 3 vệ tinh gia công nái và gần 70 hộ vệ tinh liên kết sản xuất lợn thương phẩm của công ty trên địa bàn toàn tỉnh cung cấp cho thị trường sản lượng lợn giống, lợn thương phẩm và lợn giống hậu bị hơn 100.000 con.

Hệ thống chuồng trại được đầu tư quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Các dòng sản phẩm của công ty từng bước xâm nhập thị trường, được các đơn vị, người chăn nuôi đón nhận, đánh giá cao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco không ngừng lớn mạnh, sau 2 năm đi vào hoạt động, dự án đã phát huy hiệu quả, công ty bắt đầu có lãi, doanh thu ban đầu chỉ đạt vài chục tỷ nhưng đến năm 2010 đạt 51,5 tỷ đồng, năm 2015 đạt 245 tỷ đồng và các năm 2020, 2022, 2024, 2025 đều đạt trên dưới 400 tỷ.

Song song với tập trung phát triển sản xuất, chăn nuôi, công ty thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, phát triển toàn diện, tạo môi trường để người lao động rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Trao đổi với PV, ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco, cho biết: “Thương hiệu “chăn nuôi Mitraco” đã đứng vững trên thị trường, góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh…”.