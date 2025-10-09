Hà Nội

Xe

Mercedes-Benz EQB đang bán tại Việt Nam bị khai tử vì ế ẩm

Mẫu xe điện hạng sang cỡ nhỏ Mercedes-Benz EQB đang bán ra tại Việt Nam sẽ phải ngừng sản xuất sau năm 2025, nhường chỗ cho GLB thế hệ mới.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu SUV điện Mercedes-Benz EQA & EQB 250+.

Doanh số của Mercedes-Benz EQB tại thị trường Mỹ đã giảm mạnh, lên đến 36%, trong năm ngoái, xuống còn 8.885 chiếc. Thậm chí, mẫu SUV điện cỡ nhỏ này còn bán thua cả người anh em Mercedes-Benz EQE (11.660 xe).

1-9761.jpg
Mercedes-Benz quyết định ngừng sản xuất EQB sau năm 2025.

Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi Mercedes-Benz quyết định ngừng sản xuất EQB sau năm 2025. Một người phát ngôn của hãng đã xác nhận thông tin này với phóng viên InsideEVs: “EQB đã hoàn thành vòng đời theo kế hoạch và sẽ không còn được bán tại Mỹ hoặc Canada sau năm 2025”.

Dù dừng bán EQB, thương hiệu ngôi sao ba cánh khẳng định vẫn “cam kết mạnh mẽ với chiến lược điện hóa” và đang chuẩn bị cho “đợt ra mắt sản phẩm lớn nhất trong lịch sử hãng”.

4-4135.jpg
Dù dừng bán Mercedes-Benz EQB chạy điện, thương hiệu ngôi sao ba cánh khẳng định vẫn "cam kết mạnh mẽ với chiến lược điện hóa".

Đại diện của Mercedes-Benz cũng hé lộ rằng hai mẫu SUV hoàn toàn mới dựa trên nền tảng khung gầm thế hệ mới sẽ sớm ra mắt. Gần như chắc chắn hai mẫu xe này chính là Mercedes-Benz GLA và GLB thế hệ tiếp theo vốn đã bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố trong thời gian qua. Cả hai mẫu xe này sẽ chia sẻ nền tảng khung gầm với Mercedes-Benz CLA mới, dự kiến ra mắt tại thị trường Mỹ vào cuối năm nay.

3-7661.jpg
Tại Việt Nam, Mercedes-Benz EQB hiện đang được phân phối chính hãng và mới có thêm phiên bản nâng cấp vào hồi tháng 9/2025.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz EQB hiện đang được phân phối chính hãng và mới có thêm phiên bản nâng cấp vào hồi tháng 9/2025. Ở phiên bản mới, Mercedes-Benz EQB dành cho Việt Nam đã được nâng cấp nhẹ về mặt thiết kế và trang bị.

Mercedes-Benz EQB bán ra ở nước ta chỉ có 1 phiên bản là EQB 250+. Xe dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 385 Nm. Nhờ những tinh chỉnh về khí động học và việc sử dụng lốp xe có lực cản lăn cực thấp, quãng đường di chuyển của xe có thể đạt tới 468 - 537 km theo tiêu chuẩn WLTP.

2-6261.jpg
Mercedes-Benz EQB bán ra tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là EQB 250+.

Những bổ sung đáng chú ý còn lại gồm có hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm (Active Brake Assist) và hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù. Giá khởi điểm của xe cũng vì thế mà tăng 20 triệu lên 2,309 tỷ đồng.

