Mẹo giữ áo len luôn mới, mềm mại, bền đẹp

Để giúp áo len luôn bền đẹp như mới, hãy cùng tìm hiểu những bí quyết bảo quản đúng cách, đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Áo len là vật dụng cần thiết vào những ngày đông lạnh giá, tuy nhiên sau một quá trình giặt thường bị hư hỏng và dãn sợi len nếu không biết giặt đúng cách. Bỏ túi bí quyết giữ áo len đúng cách, đơn giản nhưng hiệu quả:

Giặt áo len bằng tay trong nước lạnh hoặc nước ấm nhẹ

Nhiều người thường có thói quen cho áo len vào máy giặt cùng quần áo thông thường. Tuy nhiên, đó là "sai lầm kinh điển" khiến áo dễ bị co rút, xơ vải hoặc biến dạng. Len là chất liệu tự nhiên, cấu trúc sợi mềm và dễ bị hư hại khi gặp lực ma sát mạnh hoặc nhiệt độ cao.

Tốt nhất, hãy giặt áo len bằng tay trong nước lạnh hoặc nước ấm nhẹ (dưới 30°C). Dùng loại bột giặt dịu nhẹ vì chúng có độ pH thấp, giúp bảo vệ sợi len mềm mượt hơn. Khi giặt, không vò mạnh mà chỉ nên ngâm áo 5–10 phút, sau đó nhẹ nhàng bóp đều để loại bỏ bụi bẩn.

Nếu bắt buộc phải dùng máy giặt, hãy chọn chế độ giặt nhẹ và cho áo vào túi giặt chuyên dụng. Một mẹo nhỏ là có thể cho thêm vài giọt giấm trắng vào nước xả cuối cùng, giúp làm mềm sợi len và giảm tĩnh điện khi mặc.

Ảnh minh họa/Internet

Vắt và phơi áo len

Cách tốt nhất là trải áo phẳng trên mặt phẳng sạch. Phơi áo ở nơi thoáng gió, tránh ánh nắng trực tiếp vì tia UV có thể làm sợi len khô cứng và bạc màu.

Nếu muốn áo khô nhanh, bạn có thể đặt quạt gió nhẹ hoặc dùng chế độ sấy lạnh của máy sấy. Tuy nhiên, tuyệt đối không dùng sấy nóng - "kẻ thù" lớn nhất của sợi len.

Bảo quản áo len giữ dáng và tránh xù lông

Sau mùa lạnh, nhiều người gấp vội áo len và nhét vào tủ. Việc cất giữ sai cách có thể khiến áo ẩm mốc, xù lông hoặc có mùi khó chịu. Trước khi cất, hãy giặt sạch và phơi khô hoàn toàn để ngăn nấm mốc phát triển.

Nên gấp áo len lại thay vì treo lên móc, tránh để phần vai bị kéo giãn theo trọng lượng áo. Để giữ áo thơm lâu, có thể cho thêm túi thơm hoặc vài viên long não nhỏ vào tủ quần áo. Nếu có điều kiện, hãy dùng túi hút chân không để bảo vệ áo khỏi côn trùng và bụi bẩn.

Một mẹo hữu ích khác là lót một lớp giấy mỏng giữa các áo khi xếp chồng, giúp hạn chế ma sát gây xù lông. Ngoài ra, nên lấy áo ra phơi gió nhẹ 1–2 lần/tháng, giúp áo luôn khô thoáng và mềm mại.

Ảnh minh hoạ/Internet

Xử lý xơ vải và áo len bị xù lông

Sau một thời gian sử dụng, áo len khó tránh khỏi việc xuất hiện xơ vải hay các hạt lông nhỏ li ti bám trên bề mặt. Thay vì bỏ đi, bạn hoàn toàn có thể xử lý chiếc áo chỉ bằng vài vật dụng đơn giản có sẵn trong nhà.

Dùng dao cạo râu mới hoặc máy cắt xơ vải mini để loại bỏ phần xù một cách nhẹ nhàng. Hoặc, bạn có thể dùng băng dính cuộn dán nhẹ lên bề mặt áo để nhấc xơ len lên. Sau đó, ủi áo bằng hơi nước nhẹ ở mặt trái để làm phẳng sợi len, giúp áo trở lại mềm mịn như ban đầu.

Giữ áo len luôn mềm mại

Sợi len sau thời gian dài có thể bị khô và mất độ đàn hồi. Để khôi phục độ mềm mịn, bạn có thể ngâm áo trong nước lạnh pha với một ít dầu xả tóc (tỷ lệ 1 nắp xả : 3 lít nước) trong 10 phút, sau đó xả sạch và phơi phẳng.

Nếu áo len bị co rút, hãy ngâm trong nước lạnh có pha giấm hoặc dầu xả, rồi nhẹ nhàng kéo giãn áo về kích thước ban đầu trong khi áo còn ẩm. Cách này giúp sợi len "nở" ra và trở lại dáng cũ tự nhiên.

Một số lưu ý khi giặt và phơi áo len

Lộn ngược áo len trước khi giặt để giúp cho mặt ngoài của áo không bị hỏng; Nên giặt áo theo từng vùng nhỏ vì như vậy áo sẽ sạch hơn và cũng không làm cho dáng áo bị biến dạng; Tuyệt đối không được vắt áo len vì sẽ làm cho len bị giãn, chảy.

Không nên phơi áo len trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, thay vào đó nên phơi áo ở những nơi thoáng mát vì nhiệt độ quá cao sẽ làm len bị co lại. Sau khi áo len đã khô, nên cất vào luôn, không nên để áo phơi quá lâu ngoài trời.