Mẹ chồng H’hen Niê chạy xe máy mỗi ngày qua thăm cháu gái

Bố mẹ chồng H’hen Niê thường xuyên đi xe máy qua thăm bé Harley - con gái của nàng hậu và Tuấn Khôi. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh bố mẹ anh đi xe máy qua thăm bé Harley - con gái của anh và H'hen Niê. Ảnh: FB Tuấn Khôi.
"​Từ ngày Harley chào đời, ngày nào bà nội cũng chạy xe máy thăm cháu. Mẹ bảo: "Con phải mừng vì mẹ còn sức khoẻ để chạy xe thăm cháu đó!", chồng H'hen Niê viết. Ảnh: FB Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi san sẻ việc chăm sóc con gái đầu lòng với H'hen Niê. Ảnh: FB Tuấn Khôi.
Nam nhiếp ảnh gia khéo léo bồng bế con gái nhỏ. Ảnh: FB Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi bế ái nữ tắm nắng vào sáng sớm. Ảnh: FB Tuấn Khôi.
Sau khi sinh nở, H'hen Niê viết tâm thư cho Tuấn Khôi. Nàng hậu cho biết, khi mang bầu, cô không chỉ cảm nhận con đang lớn dần, mà còn cảm nhận được tình yêu trong chồng cũng đang lớn lên và trưởng thành cùng con. Ảnh: FB Tuấn Khôi.
Vì vợ con, Tuấn Khôi, từ chỗ chẳng phân biệt loại rau đã đi chợ, học nấu từng món ăn. Đối với H’hen Niê, món chồng nấu ngon nhất trên đời. Ảnh: FB H'hen Niê.
Tuấn Khôi xoa lưng, bóp tay, bóp chân ân cần mỗi khi H’hen Niê mệt mỏi. “Tất cả những điều nhỏ bé ấy đã dệt nên một tình yêu vĩ đại”, nàng hậu viết. Ảnh: FB H'hen Niê.
H'hen Niê biết ơn tất cả những gì Tuấn Khôi đã, đang và sẽ làm. "Con chúng ta thật may mắn khi có một người ba tuyệt vời như anh", H'hen Niê trải lòng. Ảnh: FB H'hen Niê.
Nàng hậu trở thành mẹ bỉm sữa 'nghiện con'. Ảnh: FB H'hen Niê.
H'hen Niê viết: "Con thì ti mẹ, mẹ thì vừa kể chuyện, vừa vuốt người con, bàn tay nhỏ xíu của con lúc thì nắm, lúc thì đặt trên người mẹ, lúc thì tự đặt lên má mình. Cảm giác hạnh phúc, ôi không ngờ mình lại có ngày này. Thật biết ơn". Ảnh: FB H'hen Niê.
