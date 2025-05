Mazda CX-5 bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ C tháng 4/2025

Mặc dù giá bán tăng, nhưng các chuyên gia dự đoán doanh số của Mazda CX-5 sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể, do mức giá mới vẫn giữ được tính cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ C sử dụng động cơ xăng