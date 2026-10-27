Máy ảnh Sigma FP2 quay video 6K với cảm biến cải tiến

Sigma vừa chính thức trình làng thế hệ máy ảnh ngàm L tiếp theo mang tên Sigma FP2 kết hợp hài hòa giữa kích thước tối giản và những nâng cấp vượt trội.

Sigma vừa chính thức trình làng thế hệ máy ảnh ngàm L tiếp theo mang tên Sigma FP2. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu công nghệ cũng như các nhà làm phim chuyên nghiệp nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kích thước tối giản và những nâng cấp vượt trội về mặt hiệu năng.

Tiếp nối ngôn ngữ thiết kế đã làm nên tên tuổi của dòng FP nguyên bản, phiên bản thứ hai vẫn giữ nguyên vóc dáng siêu nhỏ gọn. Máy chỉ nặng 376 gram khi chưa gắn pin cùng thẻ nhớ và đạt mức 460 gram khi đã lắp đầy đủ các phụ kiện này.

Ngoại hình cực kỳ gọn nhẹ của Sigma FP2 mặc dù sở hữu cảm biến Full-Frame.

Với bề dày chỉ khoảng 4 cm, chiếc máy ảnh này dễ dàng nằm gọn trong túi xách hay các hệ thống khung nâng chuyên dụng, trở thành một sự lựa chọn lý tưởng cho những chuyến tác nghiệp cần tính linh hoạt cao.

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Sigma FP2 nằm ở cảm biến chiếu sáng sau 24,5 megapixel với cấu trúc xếp chồng một phần.

Khác với thiết kế xếp chồng hoàn toàn vốn có chi phí sản xuất đắt đỏ và phức tạp, công nghệ này bố trí một phần các mạch xử lý đọc tín hiệu xung quanh phần viền cảm biến.

Giải pháp thông minh này giúp tăng tốc độ đọc dữ liệu đáng kể mà vẫn đảm bảo được mức giá hợp lý cho người tiêu dùng.

Tốc độ xử lý được cải thiện mang lại nhiều ưu thế rõ rệt khi chụp ảnh tĩnh. Máy hỗ trợ tốc độ đồng bộ đèn flash lên đến 1/50 giây, nhanh gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm.

Khả năng chụp liên tục cũng đạt con số ấn tượng 20 khung hình mỗi giây, đi kèm bộ nhớ đệm rộng rãi đủ sức lưu trữ khoảng 200 ảnh JPEG hoặc 180 tệp ảnh thô DNG trong một lần bấm máy. Tốc độ lấy nét tự động được tối ưu hóa vượt bậc, đồng thời bổ sung tính năng nhận diện loài chim lần đầu tiên xuất hiện trên dòng máy này.

Sigma FP2 thể hiện sức mạnh vượt trội ở mảng quay phim khi hỗ trợ định dạng 6K Open-Gate với tốc độ lên tới 60 khung hình mỗi giây. Khi quay ở độ phân giải 4K, máy có thể đạt 60 khung hình trên toàn bộ chiều rộng cảm biến hoặc lên đến 120 khung hình nếu chấp nhận cúp nhỏ khung hình.

Thiết bị ghi hình trực tiếp video 10-bit vào bộ nhớ trong và tích hợp sẵn chuẩn màu L-Log của Leica để thuận tiện cho khâu hậu kỳ. Đối với các nhà làm phim yêu cầu chất lượng hình ảnh cao nhất, chiếc máy ảnh này cho phép ghi hình định dạng ProRes RAW 6K ở tốc độ 30 khung hình mỗi giây.

Sigma FP2 hỗ trợ định dạng 6K Open-Gate 60 fps cực kỳ bá đạo.

Do tốc độ dữ liệu của định dạng này có thể lên tới 5.800 Mbps, vượt quá khả năng xử lý của thẻ nhớ UHS-II, người dùng cần kết nối máy với một ổ cứng SSD gắn ngoài để thực hiện thao tác này.

Mặt sau của máy sở hữu màn hình cảm ứng lật 3,2 inch với độ phân giải sắc nét 2,1 triệu điểm ảnh. Sigma cũng rất hào phóng khi trang bị sẵn 70GB bộ nhớ trong cho thiết bị.

Hệ thống cổng kết nối bao gồm hai cổng USB-C, trong đó một cổng đạt chuẩn USB 2.0 phục vụ việc cấp nguồn cùng phụ kiện, cổng còn lại đạt tốc độ 10Gbps chuyên dùng để truyền dữ liệu và kết nối với ổ SSD. Đáng chú ý, cổng micro HDMI quen thuộc trên bản FP cũ đã được thay thế hoàn toàn bằng cổng HDMI kích thước chuẩn, giúp các kết nối xuất hình trở nên chắc chắn hơn.

Dù không tích hợp sẵn kính ngắm điện tử, người dùng vẫn có thể trang bị thêm phụ kiện EVF-21 với tấm nền OLED 5,76 triệu điểm ảnh cắm qua cổng USB-C phía trên.

Máy cũng tương thích với chân gắn đèn HU-21, làm việc mượt mà với các giao thức flash của OM System hay Panasonic. Khả năng ghi âm cũng được nâng tầm nhờ sự tương thích với các micro chân gài của Panasonic, cho phép ghi lại âm thanh chuẩn 32-bit float cực kỳ chất lượng.

Song song với việc ra mắt máy ảnh, Sigma giới thiệu thêm ống kính 50mm f/1.4 CL DG Contemporary với hai phiên bản màu bạc và đen. Mẫu ống kính này hỗ trợ cả ngàm L lẫn ngàm Sony E, sở hữu trọng lượng nhẹ nhàng 375 gram, tuy nhiên mức giá bán lẻ của sản phẩm vẫn chưa được công bố.

Sản phẩm máy ảnh Sigma FP2 sẽ chính thức lên kệ từ ngày 11 tháng 11. Mức giá dành riêng cho thân máy là 57 triệu đồng. Người dùng có thể lựa chọn hai gói combo cùng có giá 71 triệu đồng, bao gồm thân máy đi kèm kính ngắm EVF-21 hoặc thân máy kết hợp với ống kính I-series 50mm F2 DG hoàn toàn mới.