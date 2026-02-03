Hà Nội

Mai Dora hóa thân quý cô cổ điển, thanh lịch khiến fan lụi tim

'Nữ thần' VCS Mai Dora vừa khiến người hâm mộ 'lụi tim' khi hóa thân thành một quý cô cổ điển, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ trong bộ ảnh mới nhất.

Trầm Phương
Mai Dora vốn được mệnh danh là "nữ thần VCS", được biết đến với phong cách quyến rũ, nóng bỏng và lối dẫn dắt thông minh, đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu Esports. Không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo nhờ tài năng, cô nàng còn là một biểu tượng thời trang với những bộ cánh khoe khéo đường cong gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Vẫn giữ tinh thần gợi cảm, thế nhưng bộ ảnh mới nhất của Mai Dora chấm phá thêm nét thanh lịch, cổ điển như một quý cô đầy sang chảnh, khiến cộng đồng fan không khỏi xuýt xoa. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh vừa chia sẻ, Mai Dora lựa chọn concept trắng toàn tập - một lựa chọn thông minh để tôn lên làn da trắng sứ và khí chất đài các. Nữ MC tài năng của làng Esports Việt diện bộ trang phục được thiết kế tỉ mỉ với áo crop-top ôm sát kết hợp cùng chân váy dài, khéo léo khoe trọn vòng eo "con kiến" thương hiệu. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc áo choàng trễ vai với phần tay bồng điệu đà, tạo nên vẻ ngoài vừa mong manh, vừa kiêu sa như một nàng tiểu thư bước ra từ những bộ phim điện ảnh kinh điển. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện vẻ ngoài sang chảnh, Mai Dora đã kết hợp cùng chuỗi vòng cổ ngọc trai nhiều lớp và chiếc mũ nồi đồng điệu. Sự kết hợp này mang hơi hướng của phong cách cổ điển, gợi nhớ đến vẻ đẹp của những biểu tượng thời trang thế kỷ trước. (Ảnh: IGNV)
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của không gian nội thất sang trọng, Mai Dora không cần tạo dáng quá cầu kỳ. Dù là khi e ấp bên bó hoa hồng trắng hay lặng lẽ ngắm nhìn những bức tranh nghệ thuật, mỗi khung hình đều toát lên sự tĩnh lặng, quý phái và vô cùng cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Vốn nổi tiếng với phong cách gợi cảm, năng động trên sóng livestream hay các sự kiện Esports, sự thay đổi lần này của Mai Dora nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, "giao diện" tiểu thư này cực kỳ phù hợp với những đường nét thanh tú trên gương mặt cô. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ là một MC tài năng, Mai Dora còn một lần nữa khẳng định gu thời trang đa dạng, khả năng "cân" mọi phong cách từ cá tính đến ngọt ngào, sang trọng.(Ảnh: IGNV)
Mai Dora Bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một người mẫu ảnh và diễn viên trong các dự án web-drama, cô nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đưa cái tên Mai Dora phủ sóng rộng khắp chính là khi cô chính thức đảm nhận vai trò MC cho giải đấu Vietnam Championship Series (VCS). (Ảnh: IGNV)
Trong công việc, Mai Dora luôn ghi điểm bởi sự chỉn chu, am hiểu kiến thức chuyên môn về Liên Minh Huyền Thoại và khả năng xử lý tình huống linh hoạt trên sóng trực tiếp. Về phong cách thời trang, cô chưa bao giờ đóng khung bản thân, từ quyền lực trên sân khấu đến năng động, gợi cảm ngoài đời. (Ảnh: IGNV)
#Mai Dora #VCS #thời trang #quý cô #cổ điển #MC

