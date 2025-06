Lynk & Co 08 rục rịch ra mắt Việt Nam, từ khoảng 1,4 tỷ đồng

Nhiều khả năng, Lynk & Co 08 sẽ ra mắt Việt Nam với hai phiên bản với công nghệ PHEV hiện đại và loạt trang bị cao cấp, giá dự kiến từ 1,4 tỷ đồng.

Video: Xem chi tiết Lynk & Co 08 EM-P tại Trung Quốc.

Mới đây, loạt hình ảnh và video ghi lại những chiếc Lynk & Co 08 đầu tiên xuất hiện tại cảng Tân Vũ (Hải Phòng) đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Lô xe ghi nhận có các màu sắc phổ thông như đen, trắng, xanh và nâu đồng. Với sự xuất hiện của hai thiết kế mâm khác nhau cho thấy khả năng Lynk & Co 08 sẽ được bán ra với 2 phiên bản.

Nhiều khả năng, Lynk & Co 08 sẽ ra mắt Việt Nam với hai phiên bản với công nghệ PHEV hiện đại và loạt trang bị cao cấp, giá dự kiến từ 1,4 tỷ đồng.

Theo tư vấn bán hàng tiết lộ, Lynk & Co 08 có giá dự kiến 1,4 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và khoảng hơn 1,5 tỷ đồng cho bản cao cấp, dự kiến giao xe trong tháng 7. Tuy nhiên, mức giá và thông tin phiên bản vẫn chưa được nhà phân phối xác nhận chính thức.

Lynk & Co 08 thuộc dòng crossover, xe hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.820 mm, rộng 1.915 mm, cao 1.685 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.848 mm. Với thông số này, mẫu xe có thể cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Skoda Kodiaq. Trước đó, Lynk & Co từng phân phối mẫu 09 - dòng CUV cỡ E tại thị trường Việt Nam.

Lynk & Co 08 sở hữu thiết kế ngoại thất độc đáo, tạo dấu ấn riêng trong phân khúc CUV cỡ D tại Việt Nam. Phần trụ C được tạo hình vuốt thấp mang phong cách coupe, trong khi đầu xe sử dụng các đường nét bo tròn, liền lạc theo xu hướng thiết kế xe điện hiện đại. Trái ngược với phần đầu mềm mại, đuôi xe lại được tạo hình góc cạnh, mạnh mẽ hơn.

Lynk & Co 08 thuộc dòng crossover, xe hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.820 mm, rộng 1.915 mm, cao 1.685 mm.

Dù dù có kích thước tương đương với các mẫu SUV 7 chỗ Lynk & Co 08 chỉ bố trí 5 chỗ ngồi. Nội thất nổi bật với màn hình cảm ứng 15,4 inch, kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình hiển thị HUD siêu rộng.

Không gian cabin được thiết kế theo phong cách tối giản, gần như không có phím bấm vật lý. Các ghế ngồi được tích hợp chức năng massage, góp phần mang đến trải nghiệm cao cấp cho người dùng.

Một số nguồn tin cho biết, xe sẽ được trang bị hệ thống âm thanh 23 loa Harman Kardon, trang bị hiếm có trong phân khúc dưới 2 tỷ đồng.

Một số nguồn tin cho biết, xe sẽ được trang bị hệ thống âm thanh 23 loa Harman Kardon, trang bị hiếm có trong phân khúc dưới 2 tỷ đồng.

Hiện chi tiết cấu hình động cơ và trang bị của Lynk & Co 08 dành cho thị trường Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này chỉ có duy nhất tùy chọn hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV), kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L (161 mã lực) với hai mô tơ điện có tổng công suất hơn 420 mã lực, sử dụng pin dung lượng 39,6 kWh.

Xe có thể vận hành thuần điện đến 205 km – một con số vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Nếu tính cả năng lượng xăng và điện, tổng quãng đường mà xe có thể đạt được lên đến 1.400 km.

Xe có thể vận hành thuần điện đến 205 km – một con số vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Xe phát triển trên nền tảng CMA (Compact Modular Architecture) – khung gầm đang được sử dụng bởi Volvo XC60, hứa hẹn đem lại khả năng vận hành ổn định và chắc chắn.

Về an toan, nhiều khả năng Lynk & Co 08 sẽ trang bị hệ thống ADAS cấp độ 2, hỗ trợ bán tự lái trong một số tình huống giao thông cụ thể. Bên cạnh đó là camera toàn cảnh 540 độ, cung cấp góc nhìn vượt trội so với hệ thống camera 360 truyền thống, giúp người lái dễ dàng quan sát và xử lý tình huống trong môi trường đô thị chật hẹp.