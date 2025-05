Lý do nào khiến hãng xe Tesla “thảm bại” tại Châu Âu?

Tesla đã bán được 480.309 chiếc Model Y trong 12 tháng của năm 2024, tăng 5,24% so với 456.394 xe của năm 2023. Điều đáng nói là Tesla Model Y tại Trung Quốc đã tụt xuống một bậc so với mẫu xe sedan BYD Qin Plus vào cuối 11 tháng của năm 2024.

Tuy nhiên, hãng sản xuất ô tô Mỹ đã có một kết thúc mạnh mẽ vào tháng 12 khi bán được 61.881 xe. Đây là mức cao thứ ba sau 69.098 xe vào tháng 11 năm 2022 và 62.169 xe vào tháng 8 năm 2022.