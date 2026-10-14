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Số hóa - Xe

Loạt xe sang điện hoá của Mercedes-Benz sắp show hàng tại Việt Nam

Nối tiếp các triển lãm và sự kiện, Mercedes-Benz Việt Nam công bố sẽ tổ chức sự kiện “The Icons, Electrified” trưng bày và trải nghiệm xe điện hóa tại TP.HCM.

Tâm Võ
Video: Mercedes-Benz sắp tổ chức triển lãm ôtô điện hoá tại Việt Nam.

Từ ngày 29/10 đến ngày 01/11/2026, Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức sự kiện trưng bày và trải nghiệm “The Icons, Electrified” tại Thủ Thiêm Riverstage, Công viên Bờ sông Thủ Thiêm, TP. HCM. Triển lãm kết hợp trưng bày dải sản phẩm xe điện hóa mới với không gian công nghệ, các hoạt động tương tác và chương trình âm nhạc.

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Loạt xe sang điện hoá của Mercedes-Benz sắp show hàng tại Việt Nam.

Quy mô sự kiện trải rộng trên 3.000m² bao gồm không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời với tổng cộng hơn 20 mẫu xe. Khách tham quan có cơ hội lái thử 10 dòng xe khác nhau và theo dõi màn trình diễn trực tiếp của mẫu G-Class. Tâm điểm của sự kiện là dải 5 mẫu xe điện hóa mới cùng sự xuất hiện của phiên bản đặc biệt GLS Edition 140.

Danh mục xe mới gồm mẫu sedan thuần điện CLA 200 electric, hiện đã nhận đặt cọc với mức giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng. Mercedes cũng mang tới dàn xe Plug-in Hybrid (PHEV) với chiếc SUV GLC 350e 4MATIC vừa ra mắt có giá bán lẻ khuyến nghị 2,999 tỷ đồng, cùng các dòng sedan E 350e, S 580e 4MATIC và Mercedes-Maybach S 580e.

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Quy mô sự kiện trải rộng trên 3.000m² bao gồm không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời với tổng cộng hơn 20 mẫu xe.

Phiên bản đặc biệt GLS Edition 140 kỷ niệm 140 năm thành lập thương hiệu có giá bán lẻ khuyến nghị dự kiến 6,068 tỷ đồng. Ngoài ra, sự kiện còn trưng bày các mẫu xe khác như G 580 thuần điện, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV và Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE.

Ông René Neumann, Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, cho biết sự kiện được thiết kế nhằm giúp khách hàng trực tiếp so sánh, tìm hiểu và đánh giá các lựa chọn hệ truyền động phù hợp với nhu cầu sử dụng. Thương hiệu định hướng mở rộng danh mục sản phẩm đa dạng thay vì áp đặt một lộ trình duy nhất, coi điện hóa là hành trình dài hạn dựa trên niềm tin của khách hàng, hệ thống nhà phân phối chuyên nghiệp và dịch vụ hậu mãi số hóa.

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Sự kiện “The Icons, Electrified” nhằm giúp khách hàng trực tiếp so sánh, tìm hiểu và đánh giá các lựa chọn hệ truyền động phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh khu vực triển lãm, Mercedes cũng tổ chức các mini-show âm nhạc trong khuôn khổ The Icons, Electrified với số lượng tham dự giới hạn. Tối 29/10 diễn ra tiệc cocktail Exclusive Night dành riêng cho khách mời với phần biểu diễn của Bùi Lan Hương.

Trong hai ngày 30/10 và 31/10, chương trình dành cho khách tham dự có đăng ký và khách mời, với sự tham gia lần lượt của Trang Pháp và WEAN. Khách hàng đang sở hữu xe Mercedes-Benz khi check-in tại khu vực Heritage sẽ nhận phần quà phiên bản giới hạn kỷ niệm 140 năm, đồng thời các gia đình và khách tham quan có thể tham gia các trò chơi tương tác.

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hiên bản đặc biệt GLS Edition 140 kỷ niệm 140 năm thành lập thương hiệu có giá bán lẻ khuyến nghị dự kiến 6,068 tỷ đồng.

Mercedes The Icons, Electrified mở cửa tự do cho công chúng từ 09:00 đến 21:00 trong các ngày từ 30/10 đến 01/11/2026, riêng ngày 29/10 đón khách theo thư mời. Thông tin đầy đủ về chương trình, lịch hoạt động và các mẫu xe sẽ tiếp tục được Mercedes-Benz Việt Nam cập nhật trong thời gian tới.

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