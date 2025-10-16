Loạt ảnh siêu thực được ghi lại khiến người nhìn sửng sốt

Hà Nội

Thế giới

Những bức ảnh được trang Bored Panda đăng tải dưới đây khiến người nhìn không khỏi kinh ngạc.

An An (Theo Bored Panda)
Bức ảnh siêu thực này được chụp bên trong sân bay quốc tế Tampa ở Florida, Mỹ. Tác phẩm điêu khắc chim hồng hạc trở thành điểm nhấn đặc biệt của sân bay này, tạo cảm giác như đang ở trong một hồ nước. (Nguồn ảnh: Bored Panda)
Hẻm núi De Chelly nổi tiếng với cảnh quan vô cùng ấn tượng.
Tượng Quan Âm Sendai Daikannon ở Sendai, Nhật Bản. Bức tượng khổng lồ này được khánh thành vào năm 1991, là bức tượng cao nhất thế giới khi đó.
Khoảnh khắc siêu thực này được chụp tại một sân bay địa phương.
Con đường ấn tượng ở Moab, Utah, Mỹ, nhìn từ trên cao.
Đường hầm mới ở sân bay Salt Lake City (Mỹ) lúc nửa đêm.
Ga tàu điện ngầm Zhovtneva, Kiev (Ukraine), những năm 1970.
Tháp Terminal ở Ohio, Mỹ, nhìn từ xa.
Bầu trời trong một bức ảnh được chụp vào ngày 17/9/2025.
Bức ảnh chụp những cái cây "đặc biệt" tại Aspen, Colorado, Mỹ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bức ảnh đầu tiên về bản đồ vũ trụ (Nguồn video: VTV)
GALLERY MỚI NHẤT