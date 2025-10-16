Loạt ảnh siêu thực được ghi lại khiến người nhìn sửng sốt

Những bức ảnh được trang Bored Panda đăng tải dưới đây khiến người nhìn không khỏi kinh ngạc.
Sở hữu vòng eo nhỏ 'chỉ bằng gang tay', nữ người mẫu Beca Michie khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính chân thật của những bức ảnh được cô đăng tải.
Cisnegro, nữ coser Việt trẻ tuổi đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bộ ảnh mới “đốt mắt”, chỉ cần một góc zoom cận cũng đủ khiến game thủ “gục ngã”.
Theo tử vi, những người thuộc 3 con giáp này thường có cuộc sống dư dả, sung túc. Họ gặp nhiều cơ hội phát tài, càng lớn tuổi càng giàu sang, viên mãn.
Thành Ecbatana, thủ đô cổ đại của người Media, là một trong những trung tâm quyền lực lâu đời nhất Tây Á, lưu giữ nhiều lớp lịch sử và huyền thoại.
Ngôi làng Zarichne ở phía đông Lyman, với 19 tiểu đoàn quân Ukraine phòng thủ, đã bị quân đội Nga tràn ngập, mở toang cửa mở để áp sát thành phố.
Trong một số bộ phim về Bao Công, vị quan nhà Tống này mặc quan phục trông giống long bào - trang phục vốn chỉ dành cho hoàng đế. Liệu sự thật là gì?
Giữa những tán cây rừng Đông Nam Á, thằn lằn bay (chi Draco) là minh chứng điển hình cho khả năng tiến hóa độc đáo của động vật – biết “bay” mà không cần cánh.
ASUS mang đến Vivobook S và Gaming V16, hai lựa chọn “nhẹ gánh” deadline và đồ án cho sinh viên.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/10, Bảo Bình đường tài vận sáng sủa, nên cố hết sức tận dụng. Xử Nữ đừng áp lực quá kẻo xảy ra sai sót.
Bên lề cuộc triển lãm quân sự AUSA, Tập đoàn Lockheed Martin đã hợp tác với một nhà thầu quân sự Đức nhằm tăng cường sản xuất tên lửa phòng không Patriot.
Nghiên cứu mới của các chuyên gia Italy cho thấy khả năng tìm thấy sự sống ngoài hành tinh ở Enceladus - mặt trăng của sao Thổ thấp hơn so với trước đây.
Trong kỷ nguyên khủng long, Hatzegopteryx là loài thằn lằn bay khổng lồ thống trị bầu trời, khiến mọi sinh vật khác phải e dè trước sải cánh khổng lồ của nó.
Nguyễn Thị Phương Thảo mua thịt trâu loại kém chất lượng, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác thịt bò để bán ra thị trường.
Ngày làm người mẫu, bắt đầu đóng phim, Phương Oanh sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, cuốn hút. Đến năm 2018, cô phẫu thuật thẩm mỹ.
Quân đội Nga đã thiết lập một vòng vây nhỏ ở phía nam thành phố Pokrovsk, trong khi vòng vây lớn với thành phố đang bị siết chặt chỉ còn 7 km.
Một công ty Mỹ vừa ra mắt “siêu gỗ” có thể thay đổi toàn bộ ngành xây dựng và mở ra kỷ nguyên vật liệu xanh mới.
Bốn cặp bạn thân cùng nhau góp tiền xây dựng 'thị trấn nhỏ' để cùng nhau tận hưởng tuổi nghỉ hưu.
Bạn gái của ngôi sao bóng đá Lamine Yamal - Nicki Nicole được nhận xét sở hữu phong cách cá tính mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ.
Con gái Quyền Linh - Mai Thảo Linh diện đầm lụa hồng tôn vóc dáng mảnh mai. NSƯT Kim Tuyến khoe khéo vóc dáng thon thả, vai trần quyến rũ.
Hot TikToker Quỳnh Như một lần nữa khẳng định gu thời trang độc đáo và cá tính mạnh mẽ của mình qua bộ ảnh mới nhất.