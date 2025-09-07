Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài hoa đẹp mê hoặc, sao người trồng vừa si mê vừa e dè?

Kho tri thức

Loài hoa đẹp mê hoặc, sao người trồng vừa si mê vừa e dè?

Loài cây mọng nước với hoa sao biển tuyệt mỹ nhưng mùi xác chết ám ảnh, khiến người chơi cảnh vừa si mê vừa e dè khi trồng.

Theo Hải Yến/ Dân việt
Cây cảnh xương rồng sao biển (Stapelia variegata – Orbea variegata) là loài mọng nước độc đáo, nổi bật bởi vẻ đẹp thiên thần nhưng lại tỏa mùi xác chết khi ra hoa.
Cây cảnh xương rồng sao biển (Stapelia variegata – Orbea variegata) là loài mọng nước độc đáo, nổi bật bởi vẻ đẹp thiên thần nhưng lại tỏa mùi xác chết khi ra hoa.
Thoạt nhìn, cây khá đơn giản với thân xanh xám, cành góc cạnh, nhưng khi nở hoa, nó lột xác thành kiệt tác thiên nhiên khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
Thoạt nhìn, cây khá đơn giản với thân xanh xám, cành góc cạnh, nhưng khi nở hoa, nó lột xác thành kiệt tác thiên nhiên khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
Hoa của loài này có hình sao năm cánh, phủ lông mịn và đốm da báo rực rỡ. Màu phổ biến là vàng nâu, nhưng cũng có sắc đỏ, tím hiếm gặp.
Hoa của loài này có hình sao năm cánh, phủ lông mịn và đốm da báo rực rỡ. Màu phổ biến là vàng nâu, nhưng cũng có sắc đỏ, tím hiếm gặp.
Điều kỳ lạ là hoa mỏng manh trông như giả, giống đồ chơi nhựa hoặc tác phẩm nghệ thuật được chế tác tỉ mỉ.
Điều kỳ lạ là hoa mỏng manh trông như giả, giống đồ chơi nhựa hoặc tác phẩm nghệ thuật được chế tác tỉ mỉ.
Tên gọi của nó gây tranh cãi: ai yêu thì gọi “hoa sao biển”, “cây thiên thần”, ai ghét lại gán cho cái tên “hoa xác thối”, “xương rồng cóc”.
Tên gọi của nó gây tranh cãi: ai yêu thì gọi “hoa sao biển”, “cây thiên thần”, ai ghét lại gán cho cái tên “hoa xác thối”, “xương rồng cóc”.
Nguồn gốc cây đến từ Nam Phi khô cằn. Thân mọng nước bốn góc, có gai nhỏ, khi phơi nắng sẽ chuyển màu đỏ tím, vươn dài gần 1 mét.
Nguồn gốc cây đến từ Nam Phi khô cằn. Thân mọng nước bốn góc, có gai nhỏ, khi phơi nắng sẽ chuyển màu đỏ tím, vươn dài gần 1 mét.
Mùi hôi chính là bí mật sinh tồn. Khi nở, hoa tỏa mùi thịt thối để dụ ruồi – loài côn trùng thụ phấn chủ yếu ở môi trường sa mạc.
Mùi hôi chính là bí mật sinh tồn. Khi nở, hoa tỏa mùi thịt thối để dụ ruồi – loài côn trùng thụ phấn chủ yếu ở môi trường sa mạc.
Ruồi bị thu hút sẽ đậu kín cánh hoa, mang phấn đi lan truyền. Nhờ vậy, hoa càng thối thì tỷ lệ sinh sản càng cao.
Ruồi bị thu hút sẽ đậu kín cánh hoa, mang phấn đi lan truyền. Nhờ vậy, hoa càng thối thì tỷ lệ sinh sản càng cao.
Mùi này không tỏa liên tục. Nó thường nặng nhất vào buổi trưa nắng. Có người thấy khó chịu, nhưng cũng có người cho rằng “không quá tệ”.
Mùi này không tỏa liên tục. Nó thường nặng nhất vào buổi trưa nắng. Có người thấy khó chịu, nhưng cũng có người cho rằng “không quá tệ”.
Loài cây này dễ trồng, ưa nắng, chịu hạn tốt. Đất cần thoáng khí, khô ráo. Chỉ cần “tưới khi đất khô”, rất phù hợp với người bận rộn.
Loài cây này dễ trồng, ưa nắng, chịu hạn tốt. Đất cần thoáng khí, khô ráo. Chỉ cần “tưới khi đất khô”, rất phù hợp với người bận rộn.
Hoa thường nở cuối hè hoặc thu, đường kính tới 8 cm. Khi kết quả, quả dài giống chiếc sừng, chứa hạt kèm lông tơ bay theo gió.
Hoa thường nở cuối hè hoặc thu, đường kính tới 8 cm. Khi kết quả, quả dài giống chiếc sừng, chứa hạt kèm lông tơ bay theo gió.
Xương rồng sao biển vừa đẹp vừa ghê rợn, khiến người chơi cảnh hoặc si mê đến cuồng nhiệt, hoặc sợ hãi mà tránh xa. Bạn có dám thử thách khứu giác không?
Xương rồng sao biển vừa đẹp vừa ghê rợn, khiến người chơi cảnh hoặc si mê đến cuồng nhiệt, hoặc sợ hãi mà tránh xa. Bạn có dám thử thách khứu giác không?
Theo Hải Yến/ Dân việt
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/cay-canh-co-ve-dep-thien-than-mui-hoa-dia-nguc-khien-nhieu-nguoi-vua-yeu-vua-han-d1360485.html?fbclid=IwY2xjawMnhxdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEyRHN5eUpGZkpmY2c1cUxzAR5bgrSSEZ_63_9S251_Dayj84AezXmA6EHqXgxs9xJ-uXSG1T9FJBraw2rd0A_aem_iv4fytsgfMV3WzprF1WdPQ
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #xương rồng sao biển #xương rồng sao biển da báo #xương rồng xác thối #cây cóc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT