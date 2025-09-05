Bí ẩn kho vật liệu ướp xác khổng lồ Ai Cập 2.500 tuổi

Hà Nội

Kho tri thức

Sâu bên trong đường hầm ở nghĩa trang Abusir, gần Cairo, một nhóm nhà Ai Cập học tìm thấy kho vật liệu ướp xác hơn 2.500 năm tuổi.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi đang khai quật nghĩa trang cổ đại Abusir, cách Cairo, Ai Cập 24 km về phía nam, một nhóm các nhà Ai Cập học đến từ Đại học Charles đã phát hiện ra một quần thể khảo cổ độc lạ. Ảnh: @Đại học Charles.
Đó là kho vật liệu ướp xác cổ đại lớn nhất từng được tìm thấy ở Ai Cập, có niên đại từ thế kỷ thứ 6 Trước Công nguyên. Ảnh: @Đại học Charles.
Chúng được tìm thấy trong một hố chôn cất khổng lồ có kích thước 5,3 x 5,3 mét, sâu hơn 14 mét, nằm cạnh một công trình chôn cất lớn vẫn chưa được khai quật. Ảnh: @Đại học Charles.
Giám đốc phái đoàn Miroslav Bárta cho biết, kho vật liệu ướp xác còn nguyên vẹn và chưa bị xáo trộn, nó chứa hơn 370 bình gốm được xếp cẩn thận. Ảnh: @Đại học Charles.
Tất cả những chiếc bình gốm này chứa đựng tàn tích và cặn bã của nhiều loại vật liệu và dụng cụ được sử dụng trong quá trình ướp xác Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Đại học Charles.
Theo văn bản khắc trên các bình gốm, những chiếc bình này thuộc về một người tên là Wahibre-mery-Neith, con trai của Phu nhân Irturu. Ảnh: @Đại học Charles.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
