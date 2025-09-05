Hà Nội

Chiêm ngưỡng áo choàng lông vũ thế kỷ 16 hiếm nhất thế giới

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng áo choàng lông vũ thế kỷ 16 hiếm nhất thế giới

Chiếc áo choàng lông vũ niên đại hơn 400 năm trở thành niềm tự hào của người bản địa Tupinambá ở Brazil.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại khu vực bờ biển đông bắc Brazil, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Pinacoteca Ambrosiana bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ độc đáo. Ảnh: @Bảo tàng Pinacoteca Ambrosiana.
Đó là một chiếc áo choàng có niên đại từ thế kỷ 16 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Pinacoteca Ambrosiana.
Áo choàng này có hình tam giác, nó được trang trí bằng lông vẹt đuôi dài màu cam đỏ (ngày nay loài vẹt này đã gần như tuyệt chủng hoàn toàn). Ảnh: @Bảo tàng Pinacoteca Ambrosiana.
Chiếc áo được làm bằng cách buộc nhiều cánh lông vũ màu cam đỏ vào một tấm lưới dệt bằng cotton. Ảnh: @Bảo tàng Pinacoteca Ambrosiana.
Theo các chuyên gia đến từ Bảo tàng Pinacoteca Ambrosiana, chiếc áo choàng được mô tả là "một bộ lễ phục của thầy tế” chuyên mặc trong các nghi lễ quan trọng nhất của cộng đồng Tupinambá. Ảnh: @Bảo tàng Pinacoteca Ambrosiana.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
