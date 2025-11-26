Loài chim có tiếng kêu đặc biệt, săn rắn cực đỉnh có nhiều ở Việt Nam

Là loài chim quen thuộc của các nước vùng nhiệt đới châu Á, gồm Việt Nam, chim bìm bịp lớn (Centropus sinensis) sở hữu tiếng kêu độc đáo cùng tập tính bí ẩn.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Trong tuần cuối tháng 11, 3 con giáp nhận nhiều cơ hội phát tài, giúp tài chính và công việc đều phát triển thuận lợi, đón Tết 2026 rực rỡ.
Trận Baecula (208 TCN) là bước ngoặt lớn giúp La Mã thay đổi cục diện chiến tranh Punic lần thứ hai, mở đường cho những chiến thắng sau này tại châu Âu.
Tranh thủ kì nghỉ, Quế Ngọc Hải cùng bà xã đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào tại Thượng Hải (Trung Quốc).
Quân đội Ukraine đã lập "kỷ lục" về tổn thất xe bọc thép trong đầu tháng 11 này và tại sao họ mất vũ khí hạng nặng nhiều hơn gấp rưỡi so với Quân đội Nga?
iPhone 17 Pro gây sốt dịp cuối năm 2025, nhưng người dùng cần lưu ý vài điểm trước khi nâng cấp.
Nhiệt độ giảm sâu, rừng núi phủ băng trong suốt, tạo nên cảnh tượng kỳ ảo hiếm gặp, thu hút dân mê trekking và du khách.
Các nhà khảo cổ phát hiện một pharaoh Ai Cập đã di chuyển thi hài và "đánh cắp" lăng mộ của một vị vua khác.
Thủ môn Trần Trung Kiên - hot boy kiệm lời của U22 Việt Nam được nhiều người kì vọng sẽ có suất bắt chính tại SEA Games 33 sắp tới.
Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, Nhã Phương vẫn chăm chỉ đến phòng tập, sử dụng tạ và khoe sắc vóc rạng rỡ.
Porsche Panamera Turbo Sonderwunsch là 1 dự án đặc biệt được hãng xe Đức tạo ra cho 1 vị khách hàng của mình, với điểm ấn tượng nằm hoàn toàn ở băng ghế sau.
Ngô Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1999) đã dùng chính chiếc xe tải của mình để chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm, tiến đến vùng lũ, tiếp sức cho đồng bào miền Trung.
Diễn viên Nhã Phương vừa chia sẻ lý do vì sao nhập viện cấp cứu cách đây không lâu và ngày nào cũng đi gặp bác sĩ.
BMW vừa chính thức trình làng phiên bản đặc biệt Z4 Final Edition tại thị trường Mỹ, đánh dấu chương cuối cho mẫu xe thể thao mui trần hai cửa Z4 thế hệ thứ 3.
Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn tại phường Việt Hưng (Hà Nội) đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện.
Tim Cook có thể rời ghế CEO Apple vào 2026, mở ra câu hỏi lớn về chiến lược AI và tương lai iPhone.
Mùa đông vừa gõ cửa, Tiktoker Quỳnh Như đã 'chiêu đãi' người hâm mộ bộ ảnh trượt tuyết đầy ấn tượng.
Cung điện Potala là biểu tượng thiêng liêng của Tây Tạng, không chỉ ấn tượng bởi quy mô mà còn bởi lịch sử và giá trị văn hóa đặc biệt.
Các nhà khoa học phát hiện loài dương xỉ Blechnum orientale sở hữu khả năng "đặc biệt" là có thể hấp thụ và lưu trữ các nguyên tố đất hiếm.
NSƯT Kim Tuyến được khen 'đẹp bất biến' khi tham gia một buổi phỏng vấn. Ca sĩ Lệ Quyên lên đồ gợi cảm đi tập pickleball ở Mỹ.
Không chỉ cửa hàng thời trang, nhiều siêu thị điện máy cũng triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn giảm giá tới 70- 80% trong dịp Black Friday.