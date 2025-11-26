Hà Nội

Loài chim có tiếng kêu đặc biệt, săn rắn cực đỉnh có nhiều ở Việt Nam

Giải mã

Loài chim có tiếng kêu đặc biệt, săn rắn cực đỉnh có nhiều ở Việt Nam

Là loài chim quen thuộc của các nước vùng nhiệt đới châu Á, gồm Việt Nam, chim bìm bịp lớn (Centropus sinensis) sở hữu tiếng kêu độc đáo cùng tập tính bí ẩn.

Tiếng kêu đặc thù. Chim bìm bịp lớn có tiếng kêu trầm vang, không giống với tiếng bất cứ loài chim nào khác. Nhiều cộng đồng nông nghiệp tin rằng tiếng chúng kêu liên tục báo hiệu thời tiết thay đổi. Ảnh: Pinterest.
Chúng là thợ săn rắn tài ba. Bìm bịp lớn ăn cả rắn độc cỡ nhỏ và các loài bò sát khác nhờ mỏ khỏe. Ảnh: Pinterest.
Chúng ăn cả động vật có hại cho mùa màng. Nhờ đó bìm bịp được coi là “người bạn của nông dân”. Ảnh: Pinterest.
Bìm bịp lớn không giỏi bay nhưng chạy và leo cây rất tốt. Cánh ngắn giúp chúng luồn lách trong bụi rậm hiệu quả hơn là sải cánh dài để bay xa. Ảnh: Pinterest.
Chúng sử dụng đuôi dài để giữ thăng bằng khi lao qua bụi rậm. Đuôi cũng giúp điều hướng khi chim nhảy giữa các cành thấp. Ảnh: Pinterest.
Loài này có tính lãnh thổ mạnh và thường đẩy lùi những con cùng loài xâm phạm. Chúng kêu trầm và rũ lông để đe dọa đối thủ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2.
T.B (tổng hợp)
#Chim bìm bịp lớn và tiếng kêu đặc trưng #Vai trò của chim trong kiểm soát rắn độc #Thói quen sinh sống và khả năng di chuyển của chim #Ý nghĩa phong thủy và truyền thuyết về chim #Chức năng sinh thái và tính lãnh thổ của chim

