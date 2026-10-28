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Số hóa - Xe

Triệu hồi hơn 68.000 xe sang Lexus NX do lỗi cụm đồng hồ

Sau hàng loạt mẫu xe khác nhau, Lexus tiếp tục phải triệu hồi đến dòng xe NX do lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số quen thuộc. Sẽ có hơn 68.000 xe bị triệu hồi tại Mỹ.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Lexus NX thế hệ mới.

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã thông báo đợt triệu hồi đối với dòng xe Lexus NX do lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số. Cụ thể, sự cố phần mềm có thể xảy ra trong quá trình khởi động xe, khiến cụm đồng hồ không hiển thị được một số chỉ báo cần thiết về áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát... Điều này sẽ khiến người lái không có đủ thông tin trong quá trình điều khiển, làm tăng nguy cơ tai nạn.

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Triệu hồi hơn 68.000 xe sang Lexus NX do lỗi cụm đồng hồ.

Tổng cộng, tập đoàn Toyota sẽ phải triệu hồi 68.356 xe Lexus NX (thuộc đời 2022 - 2024) tại thị trường Mỹ do lỗi trên, gồm các phiên bản cụ thể: NX250, NX350, NX350 Hybrid, và NX450h+. Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm cụm đồng hồ để khắc phục lỗi.

Toyota và Lexus đã phải thực hiện hàng loạt đợt triệu hồi do nguyên nhân tương tự tại các thị trường khác nhau trong thời gian gần đây. Vào tháng 6 vừa qua, bộ đôi Toyota Land Cruiser Prado và Lexus GX550 đã phải triệu hồi tại Việt Nam do lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số.

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Tập đoàn Toyota sẽ phải triệu hồi 68.356 xe Lexus NX (thuộc đời 2022 - 2024) tại thị trường Mỹ, gồm các phiên bản: NX250, NX350, NX350 Hybrid, và NX450h+.

Trước đó, tập đoàn Toyota đã phải triệu hồi hơn 90.000 chiếc Lexus và Toyota tại Bắc Mỹ vào cuối tháng 5/2026. Tiếp theo đó, đến lượt thị trường Úc cũng phải triệu hồi gần 2.600 chiếc vì lỗi tương tự vào tháng 6 vừa qua. Các mẫu xe phải triệu hồi tại hai thị trường này bao gồm: GX 550, UX 300e, UX300h và UX300h AWD các mẫu Toyota gồm Land Cruiser/LC Prado, Mirai...

#Lexus NX lỗi cụm đồng hồ #Triệu hồi hơn 68.000 xe sang Lexus NX #Lexus NX #triệu hồi xe #lỗi cụm đồng hồ #Toyota

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Video: Xem chi tiết xe SUV hạng sang Lexus RX 350h 2025.

Cụ thể, các mẫu xe Lexus được giảm giá nhờ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt là dòng SUV hạng sang NX và RX. Trong đó, Lexus NX350h được giảm giá 150 triệu đồng còn 3,27 tỷ. Tương tự như vậy, Lexus RX350h Premium cũng có mức giảm giá 150 triệu đồng, xuống còn 3,35 tỷ đồng. Riêng Lexus RX350h Luxury cao cấp nhất sở hữu giá niêm yết mới là 4,14 tỷ đồng, giảm 190 triệu đồng.

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