Hot face sao Việt: Lệ Quyên lên đồ gợi cảm đi tập pickleball ở Mỹ

NSƯT Kim Tuyến được khen 'đẹp bất biến' khi tham gia một buổi phỏng vấn. Ca sĩ Lệ Quyên lên đồ gợi cảm đi tập pickleball ở Mỹ.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Không chỉ cửa hàng thời trang, nhiều siêu thị điện máy cũng triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn giảm giá tới 70- 80% trong dịp Black Friday.
Mới đây, MC Mai Ngọc khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khi khoe trọn vóc dáng đáng mơ ước sau sinh với vòng eo săn chắc, lộ rõ cơ bụng số 11.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 27/11, Xử Nữ tài lộc khá hơn, có cơ hội đổi vận, trở nên phú quý. Bọ Cạp cẩn thận rắc rối trong công việc.
Tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2025, Toyota tiếp tục thu hút sự chú ý khi mang đến mẫu sedan điện bZ7 – từng xuất hiện tại Auto Shanghai hồi tháng 4 năm nay.
Bằng cách tái cấu trúc nội thất thông qua một hệ thống các tầng sàn đa dạng, ngôi nhà tạo ra sự chuyển tiếp nhiều lớp giữa các không gian chức năng.
Ca nương Kiều Anh gây chú ý với đầm hở lưng trần và túi hiệu hơn nửa tỷ đồng. Đằng sau vẻ ngoài sang trọng ấy là cuộc hôn nhân viên mãn ai cũng ngưỡng mộ.
Từ hạt tam giác mạch giản dị, người Hà Giang làm nên chiếc bánh nướng gần nửa cân thơm bùi, mềm xốp, trở thành đặc sản níu chân du khách mỗi mùa cao nguyên đá.
Microsoft chỉ ra 7 công việc có nguy cơ cao bị AI thay thế trong năm 2026, từ phiên dịch đến chăm sóc khách hàng.
Xuất hiện trong những bức hình mừng sinh nhật bạn gái hot girl, tiền đạo Lê Minh Bình không ngại thể hiện những hành động tình tứ, ngọt ngào.
Khám phá ngôi mộ cổ 5.000 năm với cặp đôi chôn cạnh nhau, trang sức vàng và ngựa, mở ra góc nhìn mới về nền văn hóa Begazi-Dandibay.
Cuối tháng 11 vận khí xoay chuyển tích cực giúp bốn con giáp thăng hạng tài chính. Tháng 12 là thời điểm họ bứt phá mạnh, tiền bạc đổ về không đếm xuể.
Kyiv thừa nhận nhóm 2.000 quân của Quân đội Ukraine đã bị bao vây ở Myrnohrad, tuy nhiên họ chưa từ bỏ hy vọng khi quyết tâm phá vây.
Omoda O4 sẽ được định vị trong phân khúc SUV cỡ C- khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Xe có 4 biến thể bao gồm máy xăng, hybrid, hybrid cắm sạc và thuần điện.
Động Phong Nha là kỳ quan thiên nhiên độc đáo, nơi dòng sông ngầm xanh thẳm luồn qua lòng núi, tạo nên một mê cung thạch nhũ kỳ vĩ khiến du khách kinh ngạc.
Nghiên cứu mới của các chuyên gia giúp giải mã 2 cấu trúc bí ẩn đã chui ra từ lõi Trái đất. Chúng từng bị nghi ngờ là mảnh vỡ của một hành tinh khác.
Các nhà khoa học Thụy Sĩ phát triển robot mềm 100% ăn được, mở ra ứng dụng mới trong y tế và bảo tồn.
Đỉnh Tà Chì Nhù (Lào Cai) nổi tiếng với biển mây bồng bềnh và thử thách trekking hấp dẫn, là điểm đến lý tưởng cho du khách ưa khám phá Tây Bắc.
VinFast chính thức mở cọc mẫu MPV điện Limo Green tại thị trường Indonesia, với giá khởi điểm 319 triệu Rupiah (khoảng 505 triệu đồng) theo hình thức thuê pin.
Mitsubishi sẽ ra mắt bản nâng cấp của dòng MPV đô thị Xpander HEV và Xpander Cross HEV tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan (Motor Expo 2025) vào ngày 28/11.
Mùa đông vùng núi khoác lên lớp băng giá mỏng, biến cảnh quan thành bức tranh trắng xóa hiếm gặp. Hiện tượng kỳ ảo này khiến du khách háo hức tìm đến săn lạnh.