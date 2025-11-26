Hot face sao Việt: Lệ Quyên lên đồ gợi cảm đi tập pickleball ở Mỹ

Hà Nội

NSƯT Kim Tuyến được khen 'đẹp bất biến' khi tham gia một buổi phỏng vấn. Ca sĩ Lệ Quyên lên đồ gợi cảm đi tập pickleball ở Mỹ. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 26/11: NSƯT Kim Tuyến được khen 'đẹp bất biến' khi tham gia một buổi phỏng vấn. Ảnh: FB Kim Tuyen
Ca sĩ Lệ Quyên lên đồ gợi cảm đi tập pickleball ở Mỹ. Ảnh: FB Lệ Quyên
Hoa hậu Thanh Thuỷ diện đầm cúp ngực lấp lánh khi đồng hành với cuộc thi Miss International 2025 tại Nhật Bản. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy
Vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng đoàn thiện nguyện đi Phú Yên. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc
Ca sĩ Mỹ Tâm khoe quà dành cho khán giả của liveshow "See the Light" sắp diễn ra. Ảnh: FB My Tam
Hoa hậu Hương Giang thưởng thức bún bò Huế sau chuyến trao quà từ thiện cho đồng bào miền Trung. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Minh Hương "Nhật ký Vàng Anh" chụp ảnh Giáng sinh sớm trên phố Hàng Mã. Ảnh: FB Le Minh Huong
Diễn viên Thuý Diễm diện đầm đen tham dự Liên hoan phim Việt Nam 2025. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
