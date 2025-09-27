Lâm Đồng: Công ty TNHH Xây dựng Thành Công và những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp tại Bình Thuận cũ, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công ghi nhận tỷ lệ trúng thầu cao. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lại ở mức thấp, dấy lên nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tuy Phong đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-DA ngày 19/09/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07: Xây lắp toàn bộ công trình (Mã TBMT: IB2500269200). Gói thầu thuộc dự án Kè bảo vệ bờ biển xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (giai đoạn 2). Đơn vị trúng thầu là Liên Danh Kè Biển Bình Thạnh Giai Đoạn 2 với giá trúng thầu là 22.535.528.148 đồng, so với giá gói thầu là 25.567.980.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 11,86%.

Quyết định số 550/QĐ-DA ngày 19/09/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07: Xây lắp toàn bộ công trình. Nguồn: MSC

Liên danh trúng thầu bao gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng Nam Phát (vai trò liên danh chính) và Công ty TNHH Xây dựng Thành Công (vai trò liên danh phụ).

Theo biên bản mở thầu ngày 30/06/2025, gói thầu này có sự tham gia của 3 nhà thầu. Ngoài liên danh trúng thầu, hai nhà thầu còn lại là Công ty Cổ phần Tập đoàn PUSCO (giá dự thầu 23.376.424.310 đồng) và Công ty TNHH Xây lắp Trường An (giá dự thầu sau giảm giá 21.732.685.998 đồng).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 30/2025/BCĐT ngày 18/8/2025 của bên mời thầu là Công ty TNHH Sam BT, cả hai nhà thầu Cổ phần Tập đoàn PUSCO và TNHH Xây lắp Trường An đều bị đánh giá "Không Đạt" về kỹ thuật. Cụ thể, Công ty TNHH Xây lắp Trường An không đáp ứng yêu cầu về "Tiến độ thi công", "Biện pháp đảm bảo chất lượng" và "An toàn lao động". Tương tự, Công ty Cổ phần Tập đoàn PUSCO không đáp ứng về "Giải pháp kỹ thuật" và "Tiến độ thi công".

Việc trúng gói thầu hàng chục tỷ đồng này tiếp tục nối dài chuỗi thành công của Công ty TNHH Xây dựng Thành Công trên thị trường đấu thầu.

Hồ sơ đấu thầu ấn tượng với tỷ lệ trúng thầu gần 90%

Công ty TNHH Xây dựng Thành Công (MSDN: 3400699927), do ông Lê Quang Lộc làm giám đốc, được thành lập từ năm 2009. Theo dữ liệu tổng hợp, từ trước đến nay, công ty này đã tham gia 50 gói thầu và trúng đến 44 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng là 88%.

Tổng giá trị của 44 gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) là 324.769.099.727 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 110.217.003.869 đồng.

Một con số đáng chú ý khác là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của công ty này ở mức 96,53%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 3,47%, một con số được xem là khá khiêm tốn.

Tiếp tục 'gặt hái' thành công trong năm 2025

Riêng trong năm 2025, phong độ của Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vẫn được duy trì. Tính đến tháng 9/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 6 gói thầu và được công bố trúng 5 gói. Tổng giá trị trúng thầu trong năm 2025 đã lên đến gần 70 tỷ đồng.

Các gói thầu trúng trong năm 2025 chủ yếu tập trung tại địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ, với các bên mời thầu quen thuộc như Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Hoàng Long , Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận.

Mối quan hệ 'thân quen' với nhiều chủ đầu tư và đối tác liên danh

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy một mối liên hệ khá mật thiết giữa Công ty TNHH Xây dựng Thành Công và một số chủ đầu tư/bên mời thầu.

Điển hình nhất là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cũ. Tại bên mời thầu này, Công ty Thành Công đã tham gia 11 gói và trúng tới 9 gói, đạt tỷ lệ thắng 81,8% , với tổng giá trị hơn 213 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh, nơi Công ty Thành Công đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% khi tham gia 8 gói và trúng cả 8. Tương tự, tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Phương Việt, doanh nghiệp này cũng trúng cả 7/7 gói đã tham gia.

Bên cạnh đó, trong các gói thầu lớn, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công thường xuyên xuất hiện trong vai trò liên danh cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng Nam Phát (MSDN: 3401104604). Sự kết hợp này đã mang lại nhiều gói thầu giá trị, mà gần nhất chính là Gói thầu số 07: Xây lắp toàn bộ công trình trị giá hơn 22,5 tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên gia dưới quy định của pháp luật

Dưới góc độ pháp lý, những con số thống kê trên có thể đặt ra một số vấn đề cần được xem xét. Trao đổi với báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Võ Quang Vinh, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, luôn nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Một tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, lặp lại ở nhiều gói thầu, có thể là một chỉ dấu cần được các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo không có các hành vi bị cấm theo Điều 16 của Luật, chẳng hạn như thông thầu hay tạo lợi thế bất bình đẳng."

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt phân tích: "Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao tại một số chủ đầu tư nhất định không phải là hiếm, nhưng khi tỷ lệ này tiến đến mức gần như tuyệt đối, kết hợp với tỷ lệ tiết kiệm thấp, thì cần phải làm rõ tính cạnh tranh thực sự của các cuộc thầu đó. Nghị định 214/2025/NĐ-CP và đặc biệt là Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rất chi tiết về việc công khai, minh bạch thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đây chính là công cụ quan trọng để cộng đồng và các cơ quan quản lý giám sát, đảm bảo các cuộc thầu diễn ra lành mạnh."

Các quy định mới nhằm siết chặt quản lý, đảm bảo mọi thông tin từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu đến kết quả lựa chọn và thực hiện hợp đồng đều phải được công khai. Điều này tạo điều kiện cho sự giám sát rộng rãi, góp phần hạn chế các hiện tượng "sân nhà, sân quen" và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Những con số ấn tượng về tỷ lệ trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thành Công cho thấy năng lực hoặc kinh nghiệm nhất định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu là hiệu quả kinh tế và sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này, cũng như vai trò của các chủ đầu tư liên quan, cần được các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát chặt chẽ.