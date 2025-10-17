Hà Nội

Kim Tuyến U40 vẫn trẻ trung, giàu sang và đẹp nao lòng

Giải trí

Kim Tuyến U40 vẫn trẻ trung, giàu sang và đẹp nao lòng

Ở tuổi gần 40, NSƯT Kim Tuyến vẫn giữ được nhan sắc rực rỡ, thần thái sang trọng khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, NSƯT Kim Tuyến thu hút ống kính khi tham gia một sự kiện giải trí.
Diện bộ trang phục khoe vai trần gợi cảm, nữ diễn viên khéo léo tôn lên vóc dáng thon thả cùng phong thái thanh lịch khiến nhiều người khó tin cô đã ở ngưỡng tuổi U40.
Sở hữu chiều cao 1m72, vóc dáng cân đối và gương mặt mang nét Á Đông đằm thắm, Kim Tuyến luôn nằm trong top những mỹ nhân được đánh giá cao về nhan sắc trong giới giải trí Việt.
Nhiều khán giả nhận xét cô là “một trong những diễn viên đẹp bậc nhất màn ảnh Việt hiện nay”.
Không chỉ nổi bật nhờ vẻ ngoài, Kim Tuyến còn chinh phục công chúng bằng thần thái sang trọng, tinh tế.
Cô luôn trung thành với phong cách thời trang tối giản, thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên mà vẫn đậm chất quý phái.
Kim Tuyến hiện vẫn là cái tên được săn đón trong nhiều dự án truyền hình và phim điện ảnh.
Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Kim Tuyến còn theo học Đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, mong muốn sau này có thể truyền đạt kinh nghiệm và đào tạo thế hệ diễn viên trẻ.
Ngoài ra, Kim Tuyến còn "mát tay" trong công việc kinh doanh.
Nữ diễn viên hiện sở hữu 1 căn nhà mặt tiền ở Quận 1 cũ, TP.HCM dùng để mở quán cà phê và sống cùng con gái tại căn hộ cao cấp ở Quận 7 cũ, TP.HCM. Ảnh: FB Kim Tuyen
