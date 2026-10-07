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Pháo đài 2.000 năm tuổi hòa vào những cột đá khổng lồ ở Bulgaria

Giữa những cột đá đỏ khổng lồ, một pháo đài cổ ở Bulgaria dường như không được xây dựng trên núi, mà mọc ra từ chính vách đá.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ở phía Tây Bắc Bulgaria, gần thị trấn Belogradchik, tồn tại một công trình khiến ranh giới giữa kiến trúc và thiên nhiên trở nên gần như biến mất. Đó là pháo đài Belogradchik, nằm giữa quần thể những khối đá kỳ dị đã được tự nhiên tạo tác qua khoảng 200 triệu năm. Các vách đá có màu đỏ đặc trưng do chứa nhiều oxit sắt, một số cột đá vươn cao tới khoảng 100 m.

Ảnh: getyourguide

Điều đặc biệt là những người xây pháo đài dường như không muốn chiến đấu với địa hình. Họ tận dụng nó. Các khối đá dựng đứng trở thành những bức tường tự nhiên khổng lồ, khiến con người chỉ cần xây thêm tường ở những khoảng trống cần thiết. Chính vì thế, nhìn từ xa, pháo đài có cảm giác như được chạm khắc trực tiếp vào núi đá.

Lịch sử của Belogradchik bắt đầu từ thời La Mã. Trong khoảng thế kỷ I–III, người La Mã xây dựng một hệ thống đường sá và các công sự để kiểm soát tuyến đường chiến lược trong khu vực. Phần cao nhất của pháo đài, ngày nay gọi là Thành cổ, chính là phần có nguồn gốc La Mã.

Ảnh: biogenbomb

Đến thời Sa hoàng Bulgaria Ivan Sratsimir vào thế kỷ XIV, pháo đài được mở rộng và củng cố. Năm 1396, nó rơi vào tay Ottoman và tiếp tục được cải tạo. Đặc biệt trong giai đoạn 1805–1837, công trình được tái thiết để thích nghi với súng và pháo.

Belogradchik cũng chứng kiến những thời khắc dữ dội của lịch sử Bulgaria. Sau cuộc khởi nghĩa Belogradchik năm 1850, các thủ lĩnh khởi nghĩa bị đưa qua một đường hầm của pháo đài và hành quyết. Đến năm 1885, trong cuộc chiến Serbia–Bulgaria, công trình được sử dụng lần cuối với vai trò quân sự.

Ảnh: wintravel

Ngày nay, pháo đài rộng hơn 10.000 m², gồm ba sân phòng thủ. Nhưng thứ khiến du khách nhớ nhất có lẽ không phải những bức tường đá hay các khẩu pháo cũ, mà là khung cảnh kỳ lạ phía sau chúng: những cột đá tự nhiên mang hình dáng con người, động vật và các nhân vật trong truyền thuyết. Người địa phương thậm chí đặt tên cho chúng như “Kỵ sĩ”, “Thiếu nữ”, “Gấu”, “Adam và Eva” hay “Đức Mẹ”.

Có lẽ đó chính là điều khiến Belogradchik đặc biệt. Nhiều pháo đài được xây để chống lại thiên nhiên; còn ở đây, con người biến chính thiên nhiên thành pháo đài. Những bức tường do con người xây dựng chỉ hoàn thiện công việc mà hàng triệu năm xói mòn đã bắt đầu.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Pháo đài Belogradchik #Lịch sử Bulgaria #Địa hình đá tự nhiên #Kiến trúc cổ #Du lịch Bulgaria

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