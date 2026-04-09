Kiến trúc độc lạ của lâu đài nổi tiếng thế giới ở Belarus

Tọa lạc tại Hrodna, Belarus, khu phức hợp lâu đài Mir là một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất Đông Âu, phản ánh sự giao thoa độc đáo giữa các phong cách Gothic, Phục Hưng và Baroque. Được xây dựng từ cuối thế kỷ 15, lâu đài không chỉ là biểu tượng quyền lực của giới quý tộc mà còn là chứng nhân cho những biến động lịch sử kéo dài hàng thế kỷ.

Ảnh: Humbo.

Ban đầu, Mir được dựng lên như một pháo đài phòng thủ với tường gạch dày, tháp canh cao và hệ thống hào nước bao quanh. Tuy nhiên, qua thời gian, đặc biệt dưới thời gia tộc Radziwiłł, công trình này dần được mở rộng và cải tạo thành một nơi ở sang trọng. Những chi tiết trang trí tinh xảo, cửa sổ lớn và không gian nội thất rộng rãi đã biến Mir từ một pháo đài khô cứng thành một cung điện mang đậm dấu ấn nghệ thuật.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những điểm đặc biệt của lâu đài Mir là sự kết hợp hài hòa giữa chức năng quân sự và thẩm mỹ. Những bức tường kiên cố vẫn giữ nguyên dáng vẻ phòng thủ, trong khi bên trong lại mở ra những khoảng sân thanh lịch và các phòng sinh hoạt mang phong cách quý tộc. Chính sự đối lập này tạo nên sức hút riêng, khiến du khách vừa cảm nhận được sự uy nghiêm, vừa thấy được nét tinh tế của kiến trúc châu Âu cổ điển.

Ảnh: Xinhua.

Trải qua nhiều thế kỷ, lâu đài Mir đã chứng kiến không ít biến cố: chiến tranh, hỏa hoạn và cả những giai đoạn bị bỏ hoang. Trong Thế chiến thứ hai, nơi đây từng bị tàn phá nghiêm trọng, nhưng sau đó đã được trùng tu cẩn thận để khôi phục vẻ đẹp ban đầu. Năm 2000, khu phức hợp lâu đài Mir được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, ghi nhận giá trị lịch sử và kiến trúc đặc biệt của nó.

Ngày nay, lâu đài Mir không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn. Du khách có thể dạo bước trong sân lâu đài, khám phá các phòng trưng bày và chiêm ngưỡng khung cảnh phản chiếu tuyệt đẹp của công trình trên mặt hồ xung quanh. Mỗi góc của lâu đài dường như kể một câu chuyện – về quyền lực, nghệ thuật và sự bền bỉ trước thời gian.

Giữa nhịp sống hiện đại, khu phức hợp lâu đài Mir vẫn đứng đó, như một cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là ký ức sống động của một thời đại đã qua, được lưu giữ trong từng viên gạch và mái tháp cổ kính.