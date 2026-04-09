Kiến trúc độc lạ của lâu đài nổi tiếng thế giới ở Belarus

Giữa vùng đồng bằng Đông Âu tĩnh lặng, có một lâu đài cổ kính mang vẻ đẹp giao thoa giữa pháo đài quân sự và cung điện quý tộc.

T.B (tổng hợp)

Tọa lạc tại Hrodna, Belarus, khu phức hợp lâu đài Mir là một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất Đông Âu, phản ánh sự giao thoa độc đáo giữa các phong cách Gothic, Phục Hưng và Baroque. Được xây dựng từ cuối thế kỷ 15, lâu đài không chỉ là biểu tượng quyền lực của giới quý tộc mà còn là chứng nhân cho những biến động lịch sử kéo dài hàng thế kỷ.

Ảnh: Humbo.

Ban đầu, Mir được dựng lên như một pháo đài phòng thủ với tường gạch dày, tháp canh cao và hệ thống hào nước bao quanh. Tuy nhiên, qua thời gian, đặc biệt dưới thời gia tộc Radziwiłł, công trình này dần được mở rộng và cải tạo thành một nơi ở sang trọng. Những chi tiết trang trí tinh xảo, cửa sổ lớn và không gian nội thất rộng rãi đã biến Mir từ một pháo đài khô cứng thành một cung điện mang đậm dấu ấn nghệ thuật.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những điểm đặc biệt của lâu đài Mir là sự kết hợp hài hòa giữa chức năng quân sự và thẩm mỹ. Những bức tường kiên cố vẫn giữ nguyên dáng vẻ phòng thủ, trong khi bên trong lại mở ra những khoảng sân thanh lịch và các phòng sinh hoạt mang phong cách quý tộc. Chính sự đối lập này tạo nên sức hút riêng, khiến du khách vừa cảm nhận được sự uy nghiêm, vừa thấy được nét tinh tế của kiến trúc châu Âu cổ điển.

Ảnh: Xinhua.

Trải qua nhiều thế kỷ, lâu đài Mir đã chứng kiến không ít biến cố: chiến tranh, hỏa hoạn và cả những giai đoạn bị bỏ hoang. Trong Thế chiến thứ hai, nơi đây từng bị tàn phá nghiêm trọng, nhưng sau đó đã được trùng tu cẩn thận để khôi phục vẻ đẹp ban đầu. Năm 2000, khu phức hợp lâu đài Mir được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, ghi nhận giá trị lịch sử và kiến trúc đặc biệt của nó.

Ngày nay, lâu đài Mir không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn. Du khách có thể dạo bước trong sân lâu đài, khám phá các phòng trưng bày và chiêm ngưỡng khung cảnh phản chiếu tuyệt đẹp của công trình trên mặt hồ xung quanh. Mỗi góc của lâu đài dường như kể một câu chuyện – về quyền lực, nghệ thuật và sự bền bỉ trước thời gian.

Giữa nhịp sống hiện đại, khu phức hợp lâu đài Mir vẫn đứng đó, như một cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là ký ức sống động của một thời đại đã qua, được lưu giữ trong từng viên gạch và mái tháp cổ kính.

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Kho tri thức

Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Kho tri thức

Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
