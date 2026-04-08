Giải mã mỏ vàng lộ thiên lớn nhất đế chế La Mã

Kho tri thức

Trên những ngọn đồi ở phía Tây Bắc Tây Ban Nha, đế chế La Mã đã khai thác vàng ở Las Médulas - mỏ vàng lộ thiên lớn nhất thời cổ đại trong suốt nhiều năm.

Tâm Anh (TH)
Người La Mã cổ đại bắt đầu khai thác vàng tại mỏ Las Médulas ở vùng đất ngày nay là Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Las Médulas được biết tới là mỏ vàng lộ thiên lớn nhất thời cổ đại. Ảnh: Udri.
Trữ lượng vàng tại Las Médulas rất phong phú nhưng lại bị chôn vùi dưới những lớp đất đá dày đặc. Việc khai thác vàng đòi hỏi tốn nhiều nhân công và triển khai ở quy mô lớn. Ảnh: amusingplanet.
Người La Mã đã áp dụng một kỹ thuật khai thác mỏ được gọi là ruina montium, tiếng Latinh có nghĩa là "phá núi", tại Las Médulas. Ảnh: Wikimedia Commons.
Pliny the Elder, sử gia La Mã đồng thời là chỉ huy hải quân và quân đội của đế chế La Mã giai đoạn đầu, đã có những mô tả về ruina montium. Phương pháp khai thác mỏ này dựa vào lực thủy lực chứ không phải các công cụ vật lý. Ảnh: Nuno Dantas.
Quá trình bắt đầu bằng việc đào một mạng lưới đường hầm và hành lang rộng lớn sâu vào trong lòng núi. Nước từ các con suối, nước mưa và tuyết tan được thu thập từ các nguồn xa và tích trữ trong các hồ chứa lớn gần địa điểm khai thác mỏ. Ảnh: Angel Muñiz.
Khi lượng nước tích được khá lớn, người La Mã sẽ đột ngột đổ vào các đường hầm thông qua các kênh dẫn. Điều này tạo ra áp suất cực lớn, làm nứt vỡ đá và sụp đổ một phần của ngọn núi từ bên trong. Hỗn hợp đất và đá thu được sau đó được những người thợ sàng lọc bằng nước. Nhờ đó, đế chế La Mã khai thác được lượng lớn vàng nguyên chất. Ảnh: Wikimedia Commons.
Sử gia Pliny the Elder có thể đã chứng kiến hoạt động khai thác vàng ở Las Médulas. Ông đã rất ấn tượng trước phương pháp ruina montium nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Ông nhận xét rằng việc khai thác vàng bằng phương pháp này là "công việc của những người khổng lồ". Ảnh: Wikimedia Commons.
Tình trạng phá rừng quy mô lớn đã diễn ra ở Las Médulas trên diện tích hơn 3.000 ha trước khi hoạt động khai thác vàng bằng phương pháp "phá núi" được người La Mã triển khai. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng, hơn 90 triệu m3 đất đá đã được khai phá tại Las Médulas, dẫn đến sự biến đổi quy mô lớn của cảnh quan nơi đây. Ảnh: Wikimedia Commons.
Do hoạt động khai thác mỏ vô cùng khắc nghiệt, vất vả và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên một số thợ mỏ đã tử vong trong quá trình làm việc. Sau khoảng 200 năm khai thác vàng tại Las Médulas, người La Mã bỏ hoang mỏ này vào đầu thế kỷ 3. Bằng chứng về cuộc khai thác vàng quy mô lớn của đế chế La Mã trong 2 thế kỷ vẫn còn tới ngày nay với nhiều ngọn núi bị phá hủy một phần cùng các hang động, đường hầm sâu... Ảnh: Eduardo Seco/Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Bài liên quan

