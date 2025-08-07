Kia đang chính thức nghiên cứu khả năng phát triển một mẫu SUV khung gầm rời hoàn toàn mới, được xây dựng trên nền tảng mẫu bán tải Tasman vừa ra mắt.

Video: Ra mắt bán tải Kia Tasman, đấu Toyota Hilux và Ford Ranger.

Dù chưa được phê duyệt sản xuất, dự án này được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng sự hiện diện của Kia trong phân khúc SUV off-road cỡ trung, nơi có sự tham chiến của những cái tên quen thuộc như Ford Everest, Toyota Fortuner hay Isuzu MU-X.

Thông tin được xác nhận bởi ông Dong Hoon Kang – Phó Chủ tịch Trung tâm Thiết kế khung gầm xe cỡ trung và lớn của Kia – trong cuộc trao đổi với trang tin Drive (Australia). Ông cho biết nhóm kỹ sư hiện đã bắt đầu xem xét tính khả thi của dự án SUV này.

Kia sắp ra mắt SUV Tasman, "đấu" Ford Everest và Toyota Fortuner.

“Hiện tại, chúng tôi đang bắt đầu cân nhắc phát triển một mẫu SUV,” ông Kang nói. “Không chỉ riêng Tasman, chúng tôi đang đánh giá tổng thể các dòng xe khung gầm rời, cả bán tải lẫn SUV.

”Bên cạnh mẫu bán tải Tasman đã chính thức lộ diện, Kia đang thể hiện tham vọng lấn sâu vào phân khúc xe địa hình đích thực với khung gầm body-on-frame – nền tảng vốn phổ biến ở các thị trường như Australia, Trung Đông hay Đông Nam Á. Điều này đặt Kia vào vị thế cạnh tranh trực tiếp với những thương hiệu đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này như Toyota, Ford hay Isuzu.

Việc phát triển một mẫu SUV sử dụng cùng khung gầm với Tasman sẽ giúp Kia tối ưu hóa chi phí nghiên cứu và sản xuất.

Việc phát triển một mẫu SUV sử dụng cùng khung gầm với Tasman sẽ giúp Kia tối ưu hóa chi phí nghiên cứu và sản xuất. Đây cũng là cách làm phổ biến của nhiều hãng xe: ví dụ như Toyota Hilux và Fortuner, Ford Ranger và Everest, hay Isuzu D-Max và MU-X.

Bên cạnh đó, giới quan sát kỳ vọng nếu dự án được thông qua, mẫu SUV mới có thể trở thành “người kế nhiệm tinh thần” của Kia Mohave – mẫu SUV khung rời 7 chỗ từng được sản xuất tại Hàn Quốc từ năm 2008 đến 2024. Trong bối cảnh Mohave vừa dừng sản xuất, đây là thời điểm hợp lý để Kia lấp đầy khoảng trống trong danh mục SUV địa hình của mình.

Kia vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, do còn phải đánh giá tiềm năng tại các thị trường quốc tế khác.

Thị trường Australia được xem là điểm đến lý tưởng cho mẫu SUV khung rời mới nhờ xu hướng tiêu dùng SUV gầm cao, 7 chỗ, đa dụng. Tuy nhiên, Kia vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, do còn phải đánh giá tiềm năng tại các thị trường quốc tế khác.

Theo đánh giá từ giới phân tích, nếu chỉ thành công tại Australia, dự án này khó có thể mang lại hiệu quả đầu tư đủ lớn. Việc mở rộng ra các khu vực như Trung Đông, Đông Nam Á, châu Phi hoặc Nam Mỹ sẽ là yếu tố quyết định cho sự sống còn của dòng xe này.