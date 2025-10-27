Hà Nội

Chính trị

Khuyến khích sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để vay vốn

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ bổ sung quy định khuyến khích sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để vay vốn hoặc thế chấp vay vốn.

Thiên Tuấn

Chiều 27/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, dự thảo luật kế thừa phạm vi điều chỉnh như Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành và giữ nguyên đối tượng áp dụng; sửa đổi, bổ sung 75 điều; bổ sung 2 điều; bãi bỏ 8 điều.

202510271442098176-z7160343668140-536417a6e261c36e7c205a586af14485.jpg

Nêu một số chính sách nổi bật, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, dự thảo luật đã thể chế hóa chính sách hỗ trợ tạo ra và khai thác thương mại đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, dự thảo luật sửa đổi, hoàn thiện khái niệm quyền sở hữu trí tuệ; làm rõ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ bao gồm cả nâng cao nhận thức, năng lực khai thác, phát triển đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Dự thảo luật cũng hoàn thiện quy định chống lạm dụng độc quyền sở hữu trí tuệ; chống lạm dụng biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, qua đó tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy việc khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm phù hợp pháp luật về dân sự và cam kết quốc tế.

Dự thảo luật bổ sung chính sách Nhà nước ưu tiên mua quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng quan trọng với an ninh quốc gia, kinh tế - xã hội; tiên phong đặt hàng, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ được tạo ra trên cơ sở ứng dụng chương trình máy tính, sáng chế, thiết kế bố trí, giống cây trồng được tạo ra tại Việt Nam; bổ sung chính sách phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung quy định về tài chính dựa trên quyền sở hữu trí tuệ, trong đó khuyến khích sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để vay vốn hoặc thế chấp để vay vốn theo quy định pháp luật về tài chính, ngân hàng và pháp luật liên quan.

Cùng đó là quy định liên quan việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ tự xác định giá trị và lập thành danh mục riêng để quản trị trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ chưa đáp ứng điều kiện để ghi nhận giá trị tài sản trong sổ kế toán.

Dự thảo luật dự kiến giao Chính phủ quy định xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá quyền sở hữu trí tuệ đã được giao dịch hợp pháp, quy định nguyên tắc, tiêu chí và hướng dẫn chung về phương pháp xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ.

"Việc bổ sung quy định này để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ nhằm thúc đẩy việc khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ, biến quyền sở hữu trí tuệ thành tài sản có giá trị thương mại, có thể khai thác và sử dụng như các tài sản hữu hình khác", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Thẩm tra dự thảo luật, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Uỷ ban cơ bản tán thành sự cần thiết, mục đích xây dựng luật.

Góp ý một số nội dung cụ thể, cơ quan thẩm tra đồng ý việc cần sửa đổi, bổ sung quy định về tài chính dựa trên quyền sở hữu trí tuệ.

Song, Ủy ban đề nghị làm rõ nội dung "chưa đáp ứng điều kiện để ghi nhận giá trị tài sản trong sổ kế toán" là theo quy định của pháp luật nào và thế nào là cơ chế "quản trị riêng" đối với quyền sở hữu trí tuệ để bảo đảm minh bạch, chặt chẽ, khả thi trong tổ chức thực hiện.

