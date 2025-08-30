'Khung giờ vàng' ăn gạo lứt giúp kiểm soát axit uric, tốt cho người bị gout

Ăn gạo lứt vào buổi sáng và bữa trưa được xem là “thời điểm vàng” giúp hỗ trợ hạ axit uric, ngừa gout, đồng thời tốt cho tiêu hóa và tim mạch.

Gạo lứt từ lâu được coi là “ngũ cốc vàng” cho sức khỏe nhờ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, với người có chỉ số axit uric cao, việc lựa chọn đúng thời điểm ăn gạo lứt có thể hỗ trợ kiểm soát bệnh gout hiệu quả hơn.

Gạo lứt – thực phẩm ít purin, giàu dinh dưỡng

So với gạo trắng đã được xay xát kỹ, gạo lứt giữ nguyên lớp cám chứa nhiều chất xơ, vitamin nhóm B, magiê và chất chống oxy hóa. Điểm cộng lớn nhất là hàm lượng purin rất thấp. Purin chính là hợp chất khi phân hủy sẽ tạo axit uric – thủ phạm gây ra các cơn đau gout.

Do vậy, gạo lứt trở thành lựa chọn an toàn, vừa giúp bổ sung năng lượng, vừa hạn chế nguy cơ làm tăng axit uric trong máu. Tuy nhiên, ăn gạo lứt vào lúc nào cũng quan trọng không kém so với việc ăn bao nhiêu.

Buổi sáng – thời điểm khởi động cơ thể

Một bát cơm hay cháo gạo lứt vào buổi sáng giúp cung cấp năng lượng ổn định, không gây “đột biến” đường huyết như gạo trắng. Chất xơ dồi dào cũng kích thích tiêu hóa, đồng thời thúc đẩy quá trình đào thải axit uric và độc tố sớm trong ngày.

Nhiều người bệnh gout sau khi thay thế bữa sáng bằng gạo lứt nhận thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, ít gặp cảm giác nặng bụng hay uể oải.

Bữa trưa – cân bằng dinh dưỡng, giảm gánh nặng purin

Bữa trưa được xem là “thời điểm vàng” tiếp theo để dùng gạo lứt. Khi ăn cùng rau xanh, cá hoặc thịt nạc, bữa ăn không chỉ đủ chất mà còn giúp hạn chế hấp thu purin từ thịt đỏ và hải sản – những món vốn dễ làm tăng axit uric.

Ngoài ra, năng lượng từ gạo lứt được giải phóng chậm, giúp cơ thể duy trì tỉnh táo, làm việc hiệu quả suốt buổi chiều mà không bị mệt mỏi sau ăn.

Buổi tối – nên hạn chế để tránh khó tiêu

Trái lại, bữa tối nhiều gạo lứt lại không phù hợp. Do hàm lượng chất xơ cao, gạo lứt có thể gây đầy hơi, khó tiêu, làm gián đoạn giấc ngủ. Người có bệnh dạ dày càng cần lưu ý, tránh ăn nhiều gạo lứt sau 19h.

Lời khuyên cho bữa tối là ăn nhẹ với rau củ, canh loãng hoặc cháo loãng, vừa dễ tiêu hóa vừa không gây áp lực cho gan, thận.

Hơn cả việc hạ axit uric

Ngoài tác dụng kiểm soát axit uric, gạo lứt còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe khác:

Giúp giảm cân: Tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt.

Ổn định đường huyết: Thích hợp cho người tiểu đường nhờ ít tinh bột nhanh.

Tốt cho tim mạch: Magiê và chất chống oxy hóa trong gạo lứt giúp bảo vệ mạch máu.

Cải thiện tiêu hóa: Chất xơ hỗ trợ nhu động ruột, phòng táo bón.

Ăn gạo lứt đúng cách để đạt hiệu quả

Ngâm gạo ít nhất 6–8 tiếng trước khi nấu để hạt mềm, dễ tiêu.

Nấu theo tỉ lệ 1 gạo : 2,5–3 nước, có thể thêm đậu xanh, hạt sen cho dễ ăn.

Người mới tập ăn nên trộn gạo lứt với gạo trắng theo tỉ lệ 1:1 rồi tăng dần.

Uống 1,5–2 lít nước/ngày để hỗ trợ đào thải axit uric.

Kết hợp vận động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, đạp xe; hạn chế rượu bia, nội tạng động vật và hải sản giàu purin.