Mâu thuẫn cá nhân, em trai bóp cổ anh ruột tử vong

Do mâu thuẫn chuyện gia đình, đối tượng Hoàng Dũng (SN 1972, tỉnh An Giang) đã dùng hai tay bóp cổ anh trai mình tử vong.

Ngày 29/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ đối tượng Hoàng Dũng (trú tại tổ 15, khóm Mỹ Thành, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Hoàng Dũng là em ruột của ông H.Đ (SN 1968, cả hai cùng ngụ tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang). Khoảng 19h30 ngày 23/1, trong quá trình sinh hoạt, giữa Hoàng Dũng và ông H.Đ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng.

Trong lúc xô xát, ông H.Đ dùng chổi đánh và dùng tay đánh vào mặt Dũng. Sau đó, Dũng đánh ông H.Đ ngã xuống sàn nhà, rồi ngồi đè lên người nạn nhân và dùng hai tay bóp cổ cho đến khi ông Đ. bất động.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đến can ngăn, nhưng ông H.Đ đã tử vong.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.