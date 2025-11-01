Hà Nội

Khối tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Kinh doanh

Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh là một trong những phú bà nổi tiếng của Vbiz, sở hữu bất động sản trăm tỷ, xế hộp đắt đỏ và hàng hiệu.

Tối 31/10, dư luận xôn xao trước thông tin Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Congan
Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim và doanh nhân. Trương Ngọc Ánh sáng lập công ty giải trí, tham gia sản xuất phim và điều hành nhiều dự án bất động sản. Ảnh: Znews
Năm 2022, Trương Ngọc Ánh gây chú ý khi công bố kế hoạch đầu tư hơn 50 triệu USD (tương đương hơn 1.200 tỷ đồng) vào các dự án nghệ thuật. Ảnh: Znews
Trước đây, Trương Ngọc Ánh từng sống cùng con gái trong căn biệt thự rộng 500m2 tại khu Thảo Điền (quận 2 (cũ), TP HCM), khu vực tập trung nhiều gia đình nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: FBNV
Biệt thự mang phong cách trẻ trung, hiện đại, gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Năm 2020, Trương Ngọc Ánh chuyển sang penthouse xa hoa không kém, rộng hơn 300m2, cũng tọa lạc tại Quận 2 cũ. Ảnh: FBNV
Penthouse của Trương Ngọc Ánh được thông tầng bởi 2 căn hộ, thiết kế tinh tế, theo tông trắng xám đen. Ảnh: FBNV
Cuối năm 2023, Trương Ngọc Ánh bất ngờ rao bán căn penthouse. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn còn sở hữu thêm một căn hộ hạng sang khác tại trung tâm Quận 1 cũ. Ảnh: FBNV
Ngoài bất động sản, Trương Ngọc Ánh còn sở hữu nhiều xe hơi hạng sang như Mercedes, Range Rover, Porsche và Bentley, SUV Audi Q7...Ảnh: Internet
Trương Ngọc Ánh còn thường xuyên xuất hiện trong những trang phục hàng hiệu đắt đỏ đến từ các thương hiệu thời trang xa xỉ quốc tế. Ảnh: FBNV
Năm 2020, Trương Ngọc Ánh xách túi Kelly - một trong hai mẫu túi kinh điển của Hermes, trị giá 200 triệu đồng tham gia sự kiện. Ảnh: FBNV
