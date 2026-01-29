Hà Nội

Khối tài sản 'khủng' của nữ nghệ sĩ thưởng Tết cho 200 nhân viên

Kinh doanh

Khối tài sản 'khủng' của nữ nghệ sĩ thưởng Tết cho 200 nhân viên

Sau thời gian chăm chỉ làm việc,nghệ sĩ Việt Hương đã tích lũy tài sản giá trị với biệt thự trăm tỷ, siêu xe và trang sức đắt đỏ. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày cận Tết, thông tin Việt Hương từng chi số tiền lớn để thưởng cho nhân viên bất ngờ hot trở lại. Cách đây không lâu, Việt Hương cho biết cô có hơn 200 nhân viên và công nhân làm việc trong nhiều mảng như sân khấu, tổ chức sự kiện, tiệm bánh, mỹ phẩm... Ảnh: FBNV
Mỗi năm, việc thưởng Tết đều được Việt Hương tính toán kỹ lưỡng, dựa trên hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành mục tiêu và thâm niên gắn bó của từng người. Đáng chú ý, Việt Hương từng thưởng cho một nhân viên xuất sắc chiếc ô tô trị giá hơn 700 triệu đồng.
Không chỉ nổi tiếng trên sân khấu, Việt Hương còn khiến công chúng trầm trồ bởi khối tài sản đồ sộ. Ảnh: Người lao động
Việt Hương hiện sống trong biệt thự được cho là có giá trị lên đến 300 tỷ đồng tại khu nhà giàu ở TP HCM. Ảnh: FBNV
Biệt thự của vợ chồng Việt Hương nguy nga tráng lệ, có diện tích 1.500 m2, gồm 3 tầng và 1 hầm để xe. Ảnh: FBNV
Việt Hương xuất hiện trên truyền hình với nhiều vai trò như diễn viên, MC, giám khảo...Mỗi chương trình nữ nghệ sĩ tham gia đều có mức thù lao cao. Ảnh: PhunuVietNam
Bên cạnh hoạt động sân khấu và truyền hình, kênh YouTube của Việt Hương cũng mang lại nguồn thu đáng kể nhờ lượng theo dõi và lượt xem ổn định. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, Việt Hương từng sở hữu chiếc SUV cỡ lớn có giá niêm yết khoảng 2,2 tỷ đồng khi ra mắt. Ảnh chụp màn hình
Năm 2021, Việt Hương khiến nhiều người chú ý khi mua chiếc xe 700 triệu tặng chồng, đúng dịp anh về Việt Nam định cư lâu dài. Ảnh minh họa
Nữ nghệ sĩ còn đam mê trang sức đắt đỏ tuy nhiên cô không thích khoe mẽ hay đeo để thể hiện bản thân. Ảnh: Internet
