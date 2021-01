Dùng miếng dán giữ nhiệt ngày rét đậm: Cẩn thận bỏng da, dị ứng

Miếng dán giữ nhiệt là sản phẩm được dùng để giữ ấm trong mùa Đông. Miếng dán giữ nhiệt có hai loại, một loại dán và một loại bỏ túi, trong đó loại dùng để dán thông dụng và cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu như không biết sử dụng đúng cách.



Không phải ai cũng phù hợp sử dụng miếng dán giữ nhiệt, đặc biệt là đối với những người có làn da nhạy cảm. Thông thường, những người có cơ địa dị ứng hoặc da có kết cấu mỏng sẽ có phản ứng khó chịu với miếng dán giữ nhiệt, có thể bị ngứa, nổi mẩn đỏ, thậm chí có thể lan sang các vùng da bình thường khác. Do vậy, nhóm đối tượng này cần cẩn trọng khi trước khi sử dụng miếng dán giữ nhiệt.

Một nguy cơ đáng báo động hơn đó là tình trạng bỏng da khi sử dụng miếng dán giữ nhiệt, đặc biệt là khi chúng ta dán thời gian dài, nhiệt độ tiếp xúc cao sẽ gây bỏng và tổn thương vùng da quanh đó.

BS Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng (BV Xanh Pôn – Hà Nội) cho biết, khoa đã từng gặp trường hợp sử dụng miếng giữ nhiệt không đúng cách gây bỏng ở nhiệt độ thấp. Một số ca vô tình gây bỏng do rò chảy nước ở túi chườm nóng.

Có trường hợp dùng miếng dán giữ nhiệt quá lâu ở gan bàn chân, khi lật ra xem thì vùng da ở chỗ đặt miếng dán bị bỏng. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ bản của miếng dán giữ ấm không cao, nên loại bỏng này gọi là bỏng ở nhiệt độ thấp.

Thông thường, người khỏe mạnh có nhiệt độ cơ thể là 37 độ C và chỉ chịu được nhiệt độ tiếp xúc trên da là 40 độ, trong khi đó miếng dán giữ nhiệt có nhiệt độ tối thiểu dao động khoảng 53 độ C, cao hơn nhiều so với quy chuẩn và mức chịu đựng của cơ thể. Do vậy, càng dán lâu càng có nguy cơ bị bỏng và mức độ bỏng nặng nhẹ phụ thuộc vào thời gian của miếng dán.

Mặc dù không thể phủ nhận những ưu điểm của miếng dán giữ nhiệt, tuy nhiên cần cẩn trọng khi dùng cho người già, đặc biệt là trẻ em.

Khuyến cáo khi dùng miếng dán giữ nhiệt

Theo Bác sĩ Thống, nếu tiếp xúc với miếng dán giữ nhiệt ở mức nhiệt 44 độ C thì không có nguy cơ bị tổn thương, tuy nhiên nếu để lâu trên da cũng sẽ gây hiện tượng tấy đỏ, phỏng rộp, tróc da hoặc vùng da bị thay đổi màu sắc.

Do vậy, trước khi sử dụng miếng dán giữ nhiệt, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cũng như thời gian tối đa được sử dụng miếng dán trên da. Không nên dán trực tiếp vào da, tốt nhất nên qua một lớp áo.