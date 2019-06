Detox Bitcoin hay Bitcoin Coffee Detox không rõ nguồn gốc, được bán không phép?

Ngày 01/3/2019 Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã ra quyết định tạm dừng lưu thông và thu hồi đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà giảm cân Vy&Tea (NSX 20/12/2018, HSD 20/12/2019) của tổ chức công bố, sản xuất sản phẩm là Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vy.

Lý do: Lô hàng thực phẩm Trà thảo mộc Vy&Tea của Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vy (Địa chỉ: Số nhà 45, Tổ 1, Quốc lộ 14, Thôn Sơn Hiệp, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước) xuất khẩu vào Hàn Quốc bị phát hiện có chất Sibutramine và Phenolphthaleine cấm sử dụng trong thực phẩm.

Đây là hai chất bị bị cấm sử dụng trong thực phẩm do ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe người sử dụng. Chất Sibutramine tạo cảm giác no và không thèm ăn nhưng tăng nguy cơ co giật, đau tim, loạn nhịp tim và đột quỵ; Phenolphtalein có nguy cơ gây ung thư và cũng có thể gây suy tim sung huyết hoặc đột quỵ với bệnh nhân có tiền sử bệnh động mạch vành.