[Trực tiếp] Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ tôn vinh trí thức KH&CN 2024

8h56: Sau chương trình văn nghệ chào mừng, TS Lê Công Lương - Bí thư Chi bộ cơ quan Liên hiệp Hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban KHCN&MT VUSTA mời các đại biểu dứng dậy làm lễ chào cờ.

8h30: Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024 bắt đầu với các tiết mục văn nghệ chào mừng hào hùng, rộn ràng, vui tươi.

8h20: Ban tổ chức đón tiếp Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo 93 Hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

8h15: PGS.TS Trần Mạnh Trí - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), chủ nhân giải Tạ Quang Bửu năm 2024: “Hôm nay là ngày rất đặc biệt, tôi rất vui và hạnh phúc khi nhận danh hiệu Tri thức khoa học và công nghệ tiêu biểu do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng. Đây là niềm vinh dự rất lớn, động viên, khích lệ cho tôi tiếp tục cống hiến cho công việc, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học."

8h10: PGS-TS Nông nghiệp, NGND-AHLĐ thời kỳ đổi mới; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Giống cây trồng Việt Nam Nguyễn Thị Trâm phấn khởi:"Tôi làm khoa học cho đến nay gần 60 năm, nay được tôn vinh Tri thứ và khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2024, tôi rất xúc động.

8h00: Trong không khí trang trọng, hân hoan của Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024, TS Lê Công Lương - Bí thư Chi bộ cơ quan Liên hiệp Hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban KHCN&MT VUSTA chia sẻ: "Là một người gần 40 năm công tác tại VUSTA, từng là một người lính, thầy giáo là một người hoạt động trong lĩnh vực khoa học, tôi có nhiều lần có được vinh dự nhận phần thưởng của Liên hiệp Hội. Nhưng tôi nghĩ được tôn vinh là trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu là vinh dự hết sức to lớn trong cuộc đời mỗi nhà khoa học, là niềm tự hào cho cả quá trình cống hiến vì khoa học công nghệ".

7h30: Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024 được VUSTA chuẩn bị chu đáo, long trọng.

Từ sớm nay (28/8), tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc tế (TP Hà Nội) mọi công tác đã sẵn sàng cho Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024.

Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức có sự tham dự của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Uỷ viên trung ương Đảng, Bộ Trưởng bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt; Uỷ viên trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Uỷ viên trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN&MT của Quốc hội Lê Quang Huy; Uỷ viên trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Nie KĐăm; Uỷ viên trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ban Văn hoá giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo 93 Hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

135 trí thức tiêu biểu năm 2024 đã được Hội đồng Xét chọn của Liên hiệp Hội Việt Nam lựa chọn kỹ lưỡng. Những người được lựa chọn tôn vinh là trí thức hoạt động trong các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương, và các tổ chức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, của cơ quan, đơn vị; được xã hội công nhận, được cơ quan, đơn vị đó đề cử và được các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam giới thiệu.

Trong số 135 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này có:

- 51 trí thức do các Liên hiệp hội địa phương để cử, 54 trí thức do các hội ngành toàn quốc đề cử, 28 trí thức do Hội đồng Xét chọn đề cử; 02 trí thức do Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đề cử.

- 112 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên, 15 người có học vị thạc sĩ, 8 người có học vị cử nhân và tương đương.

- 03 Anh hùng Lao động.

- 14 nữ, 121 nam.