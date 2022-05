Rò rỉ vỏ iPhone 14, camera mới là thứ gây bất ngờ lớn

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã xuất hiện những chiếc ốp lưng được cho là của iPhone 14 series. Có thể thấy phần lồi của camera sẽ lớn hơn khoảng 5%, với sự khác biệt đáng chú ý nhất trên các mẫu Pro. Nguyên nhân là do các mẫu máy đều sẽ có sự nâng cấp khủng trên camera với cảm biến chính 48MP mới, được cho là lớn hơn 57% so với camera 12MP hiện có trên iPhone 13 Pro. Trong khi đó, camera siêu rộng và tele có ít sự thay đổi hơn ngoài việc camera tele có thể zoom xa hơn một chút. Camera 48MP trong các mẫu iPhone 14 Pro cũng có khả năng chụp ảnh 12 megapixel thông qua một quá trình được gọi là pixel-binning . Pixel binning kết hợp dữ liệu từ nhiều pixel nhỏ hơn trên cảm biến hình ảnh của máy ảnh thành một "siêu pixel" để cải thiện độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu. Dựa trên hình ảnh ốp lưng cũng có thể thấy iPhone 14 Pro Max 6,7 inch, iPhone 14 Max 6,7 inch, iPhone 14 Pro 6,1 inch và iPhone 14 6,1 inch. Như vậy, tin đồn có 4 mẫu iPhone 14 mới rất có cơ sở và dòng mini đã bị loại bỏ. iPhone 14 Pro dự kiến sẽ thay "chiếc áo mới" với màn hình "đục lỗ" hình tròn chứa cảm biến selfie và hình viên thuốc chứa cảm biến 3D Face ID. Nhiều khả năng iPhone 14 Pro vẫn giữ 4 màu truyền thống là đen, bạc, xám và vàng. Lý do bởi đây là thiết bị thuộc phân khúc cao cấp nên Apple đã cất công dồn tâm huyết chọn gam màu sang trọng và đẳng cấp nhất cho người dùng. Apple dự kiến áp dụng chip Snapdragon X65 5G của Qualcomm lên iPhone 14 Pro. Đây là modem 5G 10 gigabit đầu tiên với tốc độ kết nối nhanh và nâng tầm trải nghiệm cho người dùng. Apple quyết định trang bị cho iPhone 14 Pro chipset A16 Bionic. Thế hệ chip này cho khả năng giải quyết mọi tác vụ nhanh hơn 1.5 lần và tối ưu điện năng tiêu thụ lên tới 30% so với thế hệ cũ. Bên cạnh đó, một tiết lộ "gây bão" nhất đến nay là về bộ nhớ trong của iPhone 14 Pro, khi thiết bị có thể sở hữu các phiên bản như 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB. Nguồn tin từ Tom's Guide cho biết iPhone 14 sẽ có giá 799 USD (khoảng 18,3 triệu đồng), tương đương mức giá của iPhone 13 hiện tại. iPhone 14 Max, phiên bản "Pro Max giá rẻ" sẽ có giá khởi điểm là 899 USD (20,5 triệu đồng). iPhone 14 Pro được cho là sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 25,1 triệu đồng) - tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro. iPhone 14 Pro Max có giá 1.199 USD (khoảng 27,5 triệu đồng) - cũng tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro Max. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

